Piyasalarda bu sabah: Gözler cari denge verisinde

14 Şubat 2020

Hüseyin KOYUNCUOĞLU

Haftanın son işlem günü hafta genelinde olduğu gibi yoğun veri gündemi ile kapanıyor. Hem yurt içinde hem de yurt dışında önemli verilerin açıklanacağı güne dolar 6,04 ile dünkü kapanış seviyelerinde yatay bir başlangıç yaptı. Euro/TL ise düne göre hafif gerileyerek 6,55'in altında alıcı buluyor.



Saat 09:40 itibarıyla dolar/TL 6,0530; Euro/TL ise 6,5470 seviyelerinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda İngiliz Sterlini ise 7,8985 liran el değiştiriyor. Euro/Dolar paritesi 1,0838'de.



Geçtiğimiz haftalarda 53 dolara kadar gerileyen brent petrolün varil fiyatı bu hafta gelen yoğun haber akışıyla 57 dolar sınırına dayandı. Bu sabahki işlemlerde petrol 56,40 dolar civarında işlem görüyor. Altının onsu ise 1575 dolar seviyelerinde...



Piyasalarda gündeminde ne var?



Piyasalar, yurt içinde Türkiye ödemeler dengesi istatistiklerini ,konut satışları ve tarım ÜFE verilerini aldıktan sonra öğle saatlerinde ise TCMB beklenti anketi sonuçlarıyla bu haftanın veri akışını sonlandıracak.

Yurt dışında ise ABD'de ithal fiyatları, perakende satışlar, sanayi üretimi ve Michigan tüketici güven endeksi gibi önemli veriler açıklanacak. Avrupa'da ise Almanya ekonomisi ve Euro Bölgesi'nin büyüme rakamları duyurulacak.

Cari denge beklentisi: 2,9 milyar dolar açık

Piyasa uzmanlarının bugün saat 10.00'da açıklanacak olan 2019 yılı Aralık ayı Cari

İşlemler verisine ilişkin tahminleri ise yaklaşık Türkiye ekonomisinin 2.9 milyar dolar açık vereceği yönünde.

Bir önceki ayın cari denge verisi olan Kasım 2019 dönemine ilişkin cari işlemler hesabı 518 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari fazla 2 milyar 725 milyon dolar olmuştu.