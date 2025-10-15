Piyasalarda faiz indirimi beklentileri etkili oluyor!

Küresel piyasalarda ABD ile Çin arasında yeni bir tarife restleşmesi olabileceğine dair endişeler sürerken, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarıyla artan faiz indirimi beklentileri risk iştahını destekledi.

ABD yönetiminin uyguladığı korumacı politikaların oluşturduğu soru işaretleri varlığını sürdürürken, Fed Başkanı Powell'ın dün yaptığı açıklamalar piyasaların yönü üzerinde etkili oluyor.

Ulusal İşletme Ekonomisi Derneğinin (NABE) düzenlediği yıllık toplantıda konuşan Powell, gelecek aylarda bilanço küçültmeyi durdurabileceklerine işaret etti. Powell, "Uzun süredir planımız, rezervlerin yeterli rezerv koşullarıyla uyumlu olduğunu düşündüğümüz seviyenin biraz üzerine çıktığında bilanço küçültmeyi durdurmak. Gelecek aylarda bu noktaya yaklaşabiliriz ve bu karar için çok çeşitli göstergeleri yakından takip ediyoruz." dedi.

Analistler, bankanın böyle bir adımının, sıkılaşma döngüsünün sonuna gelindiği yönünde bir sinyal olarak değerlendirilebileceğine dikkat çekti.

Konuşmasında enflasyonun yükselmeye devam ettiğine işaret eden Powell, iş gücü piyasasının ise aşağı yönlü riskler sergilediğini bildirdi.

Analistler, Powell'ın sözle yönlendirmelerinin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda, faiz indirimine yönelik beklentilerin güçlendiğini belirtti.

Trump, Çin ile ilişkilere dair mesaj verdi

Öte yandan, ABD ile Çin arasında olası bir tarife çekişmesinin yeniden alevlenebileceğine işaret eden gelişmeler yatırımcıların odağında bulunuyor. Dün Beyaz Saray'da açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile harika ilişkileri olduğunu belirterek, bunun bazen gerginleşebildiğini söyledi.

Trump, Çin ile ilişkilerin iyi olacağını düşündüğünü kaydetti.

Daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise Çin'in kasıtlı olarak ABD'den soya fasulyesi almamasının "ekonomik açıdan düşmanca" olduğunu ifade eden Trump, buna karşılık olarak Çin ile yemeklik yağ ticaretini sonlandırmayı değerlendirdiklerini bildirdi.

Bunun yanı sıra Uluslararası Para Fonu (IMF), küresel ekonomik büyüme tahminini bu yıl için yüzde 3'ten yüzde 3,2'ye çıkardı.

Buna ek olarak ABD'de IMF ve Dünya Bankası'nın yıllık toplantıları da takip edilirken, ülkede hükümetin yeniden açılmasına ilişkin gelişmeler de yatırımcıların odağında yer alan konular arasında yer alıyor.

ABD'de büyük bankaların iyi bilanço açıklaması ile IMF'nin 2025 küresel büyüme tahminini yukarı yönlü revize etmesi, piyasalardaki risk iştahını destekledi.

Altında yeni rekor görüldü

Bu gelişmelerle varlık fiyatlarında oynaklıklar öne çıkarken, altın rekor tazelemeye devam ediyor. Dün, artan tarife gerilimleri ve Fed'e ilişkin güçlenen faiz indirimi beklentilerinin etkisiyle 4 bin 179,78 dolara kadar yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini gören altının onsu, bu seviyeden gelen satışlarla günü yüzde 0,8 artışla 4 bin 142 dolardan tamamladı.

Yeni işlem gününde 4 bin 193,7 dolara çıkarak rekorunu yenileyen ons altın, şu sıralarda yüzde 1,1 artışla 4 bin 185 dolardan alıcı buluyor.

Tahvil piyasalarında, söz konusu gelişmelerin ardından alış ağırlıklı bir seyir izleniyor. Söz konusu gelişmelerle ABD'nin 2 ve 10 yıllık tahvil faizlerindeki geri çekilme dikkati çekiyor. Fed'e ilişkin beklentilere en duyarlı göstergelerden biri olan ABD'nin 2 yıllık tahvil faizi, Powell'ın açıklamaları sonrasında yüzde 3,4720'ye gerileyerek 5 Eylül'den bu yana en düşük seviyesini gördü.

ABD 10 yıllık tahvil faizi de dün yüzde 4'e kadar inerken, şu sıralarda yüzde 4,01 seviyesinde bulunuyor.

Buna ek olarak Fed'e yönelik kuvvetlenen gevşeme beklentileriyle dolar endeksi, dün günü, yüzde 0,3 düşüşle 99 seviyesinden kapatırken, şu sıralarda da yüzde 0,2 azalışla 98,8'de seyrediyor.

Brent petrolün varil fiyatı ise küresel gelişmeler ve petrol arzına ilişkin haber akışlarıyla dün 61,3 dolara inerek Mayıs 2025'ten bu yana en düşük seviyesine geriledi. Brent petrolün varili, şu sıralarda yüzde 0,1 artışla 62,1 dolardan işlem görüyor.

Kriptoda satış baskısı

Öte yandan, ABD-Çin arasındaki restleşme endişeleriyle sert fiyat hareketlerin görüldüğü kripto para piyasasındaki satış baskısının sürdüğü görüldü. Dün yüzde 2 değer kaybıyla 112 bin 822 dolardan günü tamamlayan Bitcoin, yeni işlem gününde de düşüşüne devam ederek 112 bin 265 dolarda bulunuyor.

Kurumsal tarafta, üçüncü çeyrek bilançolarında gelir ve karlarında artış bildirmesine karşın JPMorganChase ve Goldman Sachs'in hisseleri yaklaşık yüzde 2 değer kaybetti. Wells Fargo'nun hisseleri yüzde 7'nin üzerinde, Citigroup'un hisseleri de yüzde 7'ye yakın arttı.

Bu gelişmelerle, New York Borsası'nda dün S&P 500 endeksi yüzde 0,16, Nasdaq endeksi yüzde 0,76 düşerken, Dow Jones endeksi de yüzde 0,44 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar ise yeni güne pozitif başladı.

Avrupa borsaları İngiltere hariç negatif seyretti

Avrupa borsaları dün İngiltere hariç satış ağırlıklı seyrederken, Orta Doğu'da sağlanan ateşkesin sağladığı iyimserliklere karşın ABD-Çin arasındaki restleşmelerin yeniden artabileceği şüpheleri bölge pay piyasalarında etkili oldu.

Öte yandan, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Fransa'da devam eden bütçe krizine rağmen Avro Bölgesi tahvil piyasasında herhangi bir düzensizlik belirtisi görmediğini söyledi.

Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, tartışmalı emeklilik reformunun 2027'de düzenlenecek cumhurbaşkanı seçimlerine kadar askıya alınması için parlamentoya teklif götüreceklerini bildirdi.

Bölgeye yönelik jeopolitik gelişmeler de takip edilirken, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Avrupa'nın Rusya karşısında baskıyı artırması gerektiğini belirtti.

Dün bölgede açıklanan verilere göre Almanya'da enflasyon, gıda ve hizmet fiyatlarındaki artışın etkisiyle eylülde yüzde 2,4'e çıktı. Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,10 yükselirken, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,22, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,18 ve Almanya'da DAX 40 yüzde 0,64 düştü. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar güne karışık başladı.

Asya borsaları pozitif seyrediyor

Asya tarafında pozitif bir seyir öne çıkarken, Fed'e ilişkin artan gevşeme iyimserliklerinin ABD-Çin arasında oluşabilecek tarife çekişmesinin önüne geçtiği görüldü.

Bölgede bugün açıklanan ekonomik veriler Çin'de tüketici ve üretici fiyatlarındaki düşüşün yavaşladığını gösterse de, deflasyonist baskıların sürdüğüne işaret etti. Ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) eylülde yıllık olarak yüzde 0,3 ile beklentilerin üzerinde gerilerken, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) de yüzde 2,3 ile tahminlere paralel olarak düşüş kaydetti. Eylül ayında Çin'de TÜFE'deki gerilemenin önceki aya göre hız kestiği gözlendi.

Analistler, ülkede deflasyonist baskıların devam etmesiyle Çin yönetiminin ekonomiyi destekleyici adımlar atabileceğine dair beklentilerin güçlendiğini belirterek, bu durumun da Çin borsasını desteklediğini vurguladı.

Japonya'da ise ağustos ayında sanayi üretimi aylık bazda yüzde 1,5, yıllık bazda da yüzde 1,6 azaldı. Ülkede, kapasite kullanım oranı da aynı dönemde aylık bazda yüzde 2,3 geriledi.

Öte yandan Japonya'daki siyasi gelişmeler de yakından izleniyor. Japonya'da Başbakan İşiba Şigeru'nun halefinin 21 Ekim'de düzenlenecek meclis oturumunda belirleneceği bildirildi.

Bu gelişmelerle, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,8, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,4 ve Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 2,3 yükseldi.

VİOP akşam seansında yükseldi

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,27 değer kaybederek 10.316,40 puandan tamamladı. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,1 düştü.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dün, G20, IMF ve Dünya Bankasının yıllık toplantılarına katılmak üzere ABD'ye gitti.

Dolar/TL, dün 41,8170'ten kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışının hemen üzerinde 41,8340'tan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ABD'de ise New York Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti.

ABD'de federal hükümetin kapanması sebebiyle bugün kamu kurumlarına ait veri akışı olmayacağını hatırlatan analistler, BIST 100 endeksinde 10.200 ve 10.100 puan seviyelerinin destek, 10.400 ve 10.500 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.