Piyasalarda Fed baskısı

ABD'de faiz oranlarının öngörülenden daha erken ve daha hızlı artırılacağına dikkat çeken Fed tutanaklarının ardından yükselen tahvil getirileri dünya genelinde riskli varlıklardan çıkışa yol açtı.

Yurtiçinde ise döviz kurlarında dalgalı görünüm devam ederken, hisse senetleri cephesinde negatif görünüm etkili.

Dolar/TL bu sabah yüzde 1 yükselişle 13,90 seviyelerine doğru hareketlendi. Euro/TL ise 15,60'ın üzerini test etti.

Tüketici fiyatları Aralık'ta yüzde 36 ile yaklaşık 20 yılın en hızlı artışını kaydederken, TCMB'nin politika faizini artırmayacağı beklentisi TL'de zayıf seyire yol açıyor.

Bu hafta daha sınırlı kayıplarının görüldüğü TL haftanın başından beri de yüzde 3.7 değer yitirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dün yaptığı konuşmada para ve maliye politikasının sıkılaştırılarak enflasyon ile mücadele edilen alışılagelmiş politika bileşimini Türkiye'nin artık kullanmayacağına ifade etmişti.

Para ve maliye politikası gelişmeleri dışında daha hafif vakalara yol açan koronavirüsün Omicron varyantı nedeniyle yükselen vaka sayıları da izleniyor.

Altın ve petrol de Fed etkisiyle geriledi

Altın fiyatları da Fed sonrası ABD Hazine tahvili getirilerinin yükselmesiyle geriledi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1,803 doların altına indi.

Gram altın ise dolar/TL'de yaşanan yükselişin etkisiyle pozitif bir seyir izliyor. Güne 796 lira seviyesinde başlayan gram altın 802 lira civarında alıcı buluyor.

Petrol fiyatlarında ise bir aydan uzun bir sürenin zirve seviyelerinden gerileyerek varil başına 1 doların üzerinde düşüş kaydetti.

Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 1.40 düşüşle 79.68 dolara geriledi.