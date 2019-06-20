Piyasalarda 'Fed' iştahı

20 Haziran 2019

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine bu yıl başlayabileceği sinyalinin ardından piyasalar pozitif bir seyir izliyor. Fed sonrası dün akşam 5.7750 seviyelerine inen dolar/TL, güne 5.80'in altında başladı. Kur, 5.75 seviyelerine doğru geriledi. Euro/TL ise 6.49 seviyelerinde.

Artan ticaret gerilimleri ve zayıf enflasyonla ilgili endişeleri değerlendiren Fed, gelecek ay kadar erken bir sürede faiz indirimleriyle küresel ve ülke içindeki ekonomik risklerle mücadele etmeye hazır olduğunu belirtti.

Fed politika faiz oranını yüzde 2.25 ile yüzde 2.5 aralığında sabit bıraksa da, son politika toplantısından bu yana yaklaşımı değişti.

Fed politika yapıcılarının birçoğu, yılın geri kalanına ilişkin faiz görünümlerini yaklaşık yüzde 0.5 puan düşürdü ve Fed Başkanı Jerome Powell diğer politika yapıcıların da faiz oranlarının düşürülmesi için daha güçlü gerekçeler gördüğünü söyledi.

Fed'in faiz adımları atmadan önce "sabırlı" olma taahhünden vazgeçmesi adım atmaya hazır olduğuna işaret ederken, Powell zayıf enflasyonu "geçici" olarak nitelendirmekten de vazgeçti. Fed'in bu yılın ilerleyen zamanlarında olası faiz indirimleri sinyali vermesinin ardından küresel hisse senedi piyasaları yükselirken, dolar ve küresel tahvil getirileri geriledi.

Küresel piyasalar pozitif

ABD nin 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 2,10 seviyelerinden 1,97 sınırına kadar gerilerken, altının ons fiyatı 1.346 dolardan yükselişe geçerek 1.390'ın üzerini test etti ve 1.380 dolar seviyesinde dengelendi.

Dün, Fed öncesi pozitif seyreden New York borsasında Dow Jones endeksi yüzde 0,15, S&P 500 endeksi yüzde 0,30 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,42 değer kazandı.

Avrupa tarafında, dün karışık bir seyir izleyen pay piyasalarında Almanya da DAX endeksi yüzde 0,19 ve İngiltere de FTSE 100 endeksi yüzde 0,53 değer kaybetti, Fransa da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,16 yükseldi.

Fed sonrası bugün Avrupa da İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararı takip edilecek. BoE nin Brexit belirsizlikleri nedeniyle beklemede kalarak para politikasında değişikliğe gitmeyeceği tahmin ediliyor.

Japonya Merkez Bankasının (BoJ) bugün beklentiler doğrultusunda yüzde eksi 0,1 olan politika faizinde değişikliğe gitmemesi sonrası borsalarda alış ağırlıklı bir seyir izleniyor. Kapanışa yakın Japonya da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7, Çin de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2 değer kazandı.