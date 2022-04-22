Piyasalarda Fed'in 'şahin' tutumu fiyatlanıyor

Haftanın kapanışına doğru Fed Başkanı Jerome Powell'dan gelen açıklamalar piyasaları hareketlendirdi. Uluslararası Para Fonu (IMF) Bahar Toplantıları kapsamında küresel ekonomiye ilişkin düzenlenen panelde konuşan Powell, Fed'in Mayıs ayındaki politika toplantısında 50 baz puanlık faiz artırımlarının "ele alınacağını" belirterek, "biraz daha hızlı hareket etmenin" uygun olacağına işaret etti.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dünkü şahin açıklamaları sonrası negatif bir seyir izleniyor. ABD piyasalarındaki satıcılı seyir Asya borsalarıyla yeni güne de taşınırken, Çin borsası kapanışa yakın yükselişe geçerek pozitif ayrıştı. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 1,1; Japonya'nın Nikkei endeksi yaklaşık yüzde 2 geriledi.

Dolar/TL, 14,70'in üzerinde yükselişte

Küresel piyasalardaki Fed'in vites yükseltmesiyle oluşan baskı Türk Lirası'nı da geriletti. Dün 14,70'in üzerine çıkan dolar/TL, bu sabah saatlerinde 14,72'nin de üzerine tırmandı. Euro/TL ise 16 lira sınrına yakın.

75 baz puanlık artış beklentileri de güç kazandı

Powell'ın açıklamaları, gelecek ay en az bir 50 baz puanlık artırım daha yapılacağını fiyatlayan piyasaların beklentilerini doğrularken, Nomura Fed'in Haziran ve Temmuz aylarındaki toplantılarında artık 75 baz puanlık artırıma gidilebileceğini öngörüyor. Faizlerin bu oranda artırılması durumunda, 1994 yılından bu yana en büyük faiz artırımı gerçekleştirilmiş olacak.

ABD tahvilleri 40 ayın zirvesinde

Fed yetkililerinin söz konusu açıklamaları sonrası tahvil piyasalarında temmuz ayına kadar yapılacak üç toplantıda da 50 baz puanlık faiz artışına gidileceği fiyatlanmaya başladı.

ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvillerinin getirisi dün yüzde 2,9076'dan kapanmasının ardından bugün yüzde 2,9483'e yükselerek Çarşamba günü yüzde 2,9810 ile kaydettiği 40 ayın en yüksek seviyesine yaklaştı.

ABD'nin faizlere duyarlı olan 2 yıllık Hazine tahvillerinin getirisi ise dün %2.6739 kapanamsının ardından bugün yükselerek %2.7408 seviyesini gördü.

Petrol fiyatları haftayı düşüşle kapatacak

Petrol fiyatları, AB'nin Rus ham petrolüne yaptırım uygulamayı değerlendirmesine rağmen faiz artırımları, küresel ekonomide büyümenin zayıflaması ve Çin'deki tecrit uygulamalarının talebi azaltmasıyla kayıplarını artırdı ve haftalık bazda yüzde 5'eyakın gerilemeye hazırlanıyor.

Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 1,4 düşüşle 106,7 dolara geriledi. ABD hafif ham petrolü yüzde 1,5 düşüşle 101,7 dolara geriledi.

Altın yatay seyirde

Altın fiyatları, dolar ve Hazine tahvil getirilerindeki yükselişler nedeniyle geriledi ve haftalık bazda üç haftanın ilk kaybını vermeye hazırlanıyor. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0,1 düşüşle 1.950 dolara geriledi. ABD altın vadeli işlemleri yüzde 0,2 artışla 1.952 dolara yükseldi.