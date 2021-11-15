Piyasalarda 'Garanti' rüzgarı

Garanti Bankası hissedarı BBVA, mülkiyetinde bulunmayan Garanti paylarının tamamı için gönüllü pay alım teklifi yapma kararı aldı. İspanyol bankanın pay alım teklifi toplam sermayenin yüzde 50.15'ini temsil eden 2.1 milyar adet paya yönelik olacak. BBVA'nın bahse konu tüm payları alması halinde yaklaşık 2,25 milyar euro (26 milyar TL) ödeme yapacağı hesaplandı.

Borsa yeni zirvede; GARAN tavan oldu

Söz konusu haber piyasalarda hareketliliği artırdı. Zirve yürüyüşüne devam eden Borsa İstanbul yeni rekor seviyeyi görürken, Garanti hisseleri tavan oldu. Analistler, Garanti BBVA ana hissedarı Banco Bilbao Vizcaya Argentaria'nın, Garanti BBVA'nın tamamı için gönüllü pay alım teklifinde bulunacağını açıklamasının ardından bankacılık hisselerinin güne hızlı yükselişle başladığına işaret etti. Açılışta Garanti BBVA'nın hisse fiyatı 11,63 lira ile tavan olurken, aynı zamanda 13 Şubat 2020'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Bankacılık endeksi ise bankacılık endeksi yüzde 8 prim yaptı.

Dolar 9,95 - 10 lira arasında dagalanıyor

Dolar/TL, Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklayacağı yeni haftaya hareketli başladı. Geçen haftanın son saatlerinde psikolojik sınır olan 10 liranın üzerine çıkan dolar, bugün 10,05'e kadar çıktı. ABD Doları'nın küresel piyasalarda değer kaybetmesinin de desteğiyle zirveden dönen kur, Garanti Bankası haberi sonrası 9,95'e kadar indi. Ancak düşüş sonrası kur yeniden 10 seviyesine çıktı.