Piyasalarda geri dönüş sinyali

16 Haziran 2020

Küresel piyasalarda, geçtiğimiz haftanın ikinci bölümünde başlayan ve dün de devam eden satışlar sonrası geri dönüş yaşanıyor. Dünkü işlem seansına yüzde 2,5 ekside başlayan ABD borsaları, Fed'den gelen doğrudan şirket tahvili alımına başlanacağı haberiyle yüzde 1 civarında yükselişle kapandı. Bu sabah itibarıyla ise ABD vadelileri de yüzde 1,5-2 seviyelerinde artıda seyrederken Asya borsalarında da hisse senedi piyasalarına güçlü alımlar geliyor. Japonya ve Güney Kore'de yükselişler yüzde 4'ü geçerken Hong Kong borsası yüzde 3 yukarıda. Yükselişlerin daha sınırlı kaldığı Çin borsalarında ise artılar yüzde 1,5'lar düzeyinde.

Önemli bir veri takviminin olmadığı yurt içi piyasalarda dolar/TL güne 6,82'den; euro/TL 7,74'ten başladı.

Küresel piyasaların gözü kulağı ise Fed Başkanı Jerome Powell'da olacak. Powell, Senato Bankacılık Komitesi'nde yarı yıl para politikası raporunun sunumunu yapacak.

Petrol fiyatlarında aşağı hareket devam ediyor

Koronavirüs vakalarının dünya genelinde yeniden artışa geçmesinin global yakıt talebinde toparlanmayı yavaşlatacağı endişeleri uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarında gerilemenin devam etmesine yol açıyor.

ICE'de Brent petrolünün varil fiyatı 38,95 dolara kadar düşüşün ardından düne göre 16 cent kayıpla 39,56 dolar seviyesinde. NYMEX'de Batı Teksas petrolü de 14 cent düşüşle 36,98 dolar/varilden işlem görüyor.

Dünya genelinde koronavirüs vakalarının sayısı dün 8 milyonu geçti. Ekonominin yeniden açıldığı ABD'de vaka sayılarının artması ve Çin'de yeniden çift haneli sayılarda koronavirüs vakalarının görülmesi yatırımcıları tedirgin ediyor. AxiCorp stratejistleri yayınladıkları yatırımcı notunda, "Covid-19 vaka sayılarında artış talepte toparlanmanın yavaş bir süreç olacağına işaret ediyor. Ancak yılın ilk yarısındaki karantina tedbirlerine geri dönülmesinin muhtemel olmadığını değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandılar.

Stratejistler, büyük üreticilerin petrol arzını daha fazla kısacakları yönündeki umutların fiyatlarda keskin bir düşüşün önüne geçtiğini de belirtiyorlar.

Günün Ajandası



- TCMB konut fiyat endeksi verilerini açıklayacak (14.30).

- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 6 aylık bono ve 3 yıllık TLREF'e endeksli tahvil ihaleleri düzenleyecek.

- ABD'de perakende satışlar (15.30), sanayi üretimi (16.15), işletme stokları, NAHB konut piyasası endeksi (17.00), API petrol stokları (23.30) verileri izlenecek.

- Japonya Merkez Bankası(BOJ) Başkanı Haruhiko Kuroda, faiz toplantısının ardından basın toplantısı düzenleyecek (09.30).

- Uluslararası Enerji Ajansı(IEA) aylık raporu açıklanacak

(11.00).

- Avrupa Birliği (AB) Avrupa işlerinden sorumlu bakanları,

AB-İngiltere ilişkilerini görüşmek üzere video konferans yoluyla bir araya gelecekler.