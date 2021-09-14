Piyasalarda gözler ABD enflasyonunda

Piyasalarda fiyatlamalar açısından günün en önemli verisi ABD enflasyonu. ABD Merkez Bankası'nın 21-22 Eylül tarihlerinde gerçekleştireceği politika toplantısı öncesinde yatırımcılar bugün TSİ 15:30'da açıklanacak ABD'nin enflasyon verisini yakından takip edecek.

Ekonomistler ABD'de çekirdek enflasyonun ağustos ayında temmuza kıyasla yüzde 0.3 artış kaydetmesini bekliyor. Yıllık oranda ise enflasyonun yüzde 4.3'ten yüzde 4.2'ye gerilemesi bekleniyor. Manşet enflasyonun ise temmuz ayındaki yüzde 5.4 seviyesinden ağustosta yüzde 5.3'e gerilemesi bekleniyor.

Dolar/TL, Merkez Bankası'nın (TCMB) erken faiz indirimi olarak görülen mesajları ardından yükseldiği 8.5'ten dün ve bugün 8.4'e doğru düşüşünü sürdürdü. Kur sabah itibariyle 8,43 seviyelerinde.

TCMB'nin 23 Eylül'deki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faiz indirimi yapması ihtimaller arasına girerken, yatırımcılar PPK kararını artık daha yakından izliyor. Bankanın bu ay geçmiş PPK metinlerinde yer alan ifadeleri belirgin değiştirmesine kesin gözüyle bakılırken yüzde 20'ye yaklaşan enflasyona rağmen faiz indirim yapıp yapmayacağı ise hala kestirilemiyor.

Finansal İstikrar Komitesi son toplantısında, gündemdeki makro ihtiyati tedbirleri ele aldı. Yakın zamanda bireysel kredilerde sınırlayıcı yeni önlemler açıklanabilir.

Hazine, 2028 ve 2033 vadeli dolar cinsi çift dilim eurobond ihracıyla 2,25 milyar dolar borçlandı. 2028 vadeli ihraçta getiri yüzde 5,7 olurken, bu tahvilde 750 milyon dolar borçlanmaya gidildi. 2033 vadelide ise nihai getiri yüzde 6,5 ve borçlanma tutarı 1,5 milyar dolar oldu.