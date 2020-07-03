Piyasalarda gözler enflasyon verisinde

03 Temmuz 2020

Küresel piyasalar, haftanın son gününe iyimser bir havayla başlıyor. ABD'de Bağımsızlık Günü sebebiyle borsaların kapalı olacağı günde Asya'da ise pozitif veriler eşliğinde artılar söz konusu. Asya borsaları güçlü ABD tarımdışı istihdam verisi ve Çin hizmetler sektöründeki canlanmanın etkisiyle dört ayın zirvesine yükseldi ancak ABD'de koronavirüs vakalarındaki artış daha fazla risk alımını sınırlıyor. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0.5 artışla Şubat sonundan bu yana en yüksek seviyeye yükselirken Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 0.4 artış kaydetti. ABD'de açık olan vadeli piyasalarda ise düşük hacimli yatay bir seyir yaşanıyor.

Yurt içinde günün en önemli verisi olarak haziran ayı enflasyon verisi takip edilecek. Enflasyon verisi öncesinde dolar/TL kuru 11 gündür olduğu gibi 6,85 seviyelerinde güne başladı. Euro/TL ise 7,71 düzeyinde değerleniyor.

Artan vakalar petrol fiyatlarını düşürüyor

Petrol fiyatları, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de ve dünya genelinde koronavirüs

vakalarındaki artışın, yakıt talebindeki toparlanmayı baskılayabileceği endişeleriyle geriledi

ve ilk işlemlerdeki kazanımlarını geri verdi.



Brent petrolün varil fiyatı bu sabah saatlerinde yüzde 0.7 civarı düşüşle 42.85 dolara; ABD hafif ham petrolü yüzde 0.8 düşüşle 40.35 dolar seviyelerine geriledi.

Altında yatay seyir

Altın, dünya genelinde koronavirüs vakalarındaki artış ve ABD ile Çin arasında devam eden

ticaret gerilimlerine yönelik endişelerin güçlü ABD tarım dışı istihdam verisini gölgede

bırakmasıyla dar aralıkta yatay seyrediyor.



Altının spot piyasadaki ons fiyatı değişim göstermeyerek 1,775.12 dolarda bulunuyor.