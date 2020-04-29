Piyasalarda gözler Fed'in faiz kararında

29 Nisan 2020

Küresel piyasalar, Fed'in bu akşam TSİ 21.00'de açıklayacağı faiz kararı ve sonrasında Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarına odaklanmış durumda. Dün satıcılı kapatan ABD borsalarının ardından bu sabah ABD vadelilerinde yüzde 1'e yakın artılar söz konusu. Asya borsalarında ise Japonya kapalı, Çin borsaları ise ABD vadelilerinin etkisiyle hafif artıda.

Dolar 6,98'den başladı

Fed'in faiz kararı öncesinde yurt içinde ise nisan ayı ekonomik güven endeksi verileri takip edilecek. Dün çok kısa bir süreliğine 7 liranın üzerini gören dolar/TL kuru, bu sabah itibarıyla 6,98 seviyelerinde. Euro/TL ise 7,57 seviyesinden güne başladı.

Yurt içinde şirketlerden 2020 ilk çeyrek bilançoları gelmeye devam ediyor. Dün Akbank'ın bilançosunun ardından bugün de Garanti BBVA'nın bilanço açıklaması bekleniyor.

Petrol fiyatları sert düştükten sonra bugün toparlanıyor

Petrol fiyatları, tekrar negatif fiyatların görüleceği endişesi ile yatırımcıların ve büyük bir fonun Haziran vadeli kontrattan çıkması sonucu son iki günde değerinin dörtte birinden fazlasını kaybettikten sonra yükseldi. ABD ham petrolü yüzde 10'un üzerinde değerlenirken haziran vadede 13 dolara çıktı. Brent petrol ise yeniden 20 doları aşarak 21 dolar düzeyine tırmandı.

Fed'in faizlerde değişiklik yapması beklenmiyor

Bu akşam saat 21.00'de gelecek olan Fed faiz kararından yarım saat sonra Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları da takip edilecek. Piyasalarda beklenti faizlerde değişiklik olmayacağı yönünde bir beklenti oluşurken; faiz kararından çok Powell'ın açıklamaları merak ediliyor.

Fitch, İtalya'nın notunu indirdi

Fitch Ratings, İtalya'nın kredi notunu BBB- seviyesini indirdi ve yapılan not indiriminin koronavirüs salgınının İtalya ekonomisine ciddi etkisini yansıttığı bildirdi.İtalya Ekonomi Bakanı Roberto Gualtieri, Fitch'in not indirimi kararının Avrupa Birliği ve Avrupa Merkez Bankası tarafından alınmış önemli ekonomik kararları hesaba katmadığını savundu.

Günün Ajandası



TÜİK ekonomik güven endeksini açıklayacak (10.00).

Moody's Analytics, koronavirüs salgınının Türk ekonomisine etkileri üzerine webinar düzenleyecek(14.00).

ABD'de haftalık MBA mortgage verileri (14.00), GSYH öncü verileri (15.30), bekleyen konut satışları (17.00), haftalık DOE petrol stokları (17.30) izlenecek.