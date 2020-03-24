Piyasalarda günün ilk fiyatları

24 Mart 2020

Dünya Online

Fed'in dün açıklamış olduğu açık uçlu varlık alım paketinin nakit ihtiyacı olan reel sektöre nasıl geçeceğine yönelik endişeler ve küresel ekonomi için resesyonun oldukça güçlü beklenti haline gelmesi fiyatlar üzerindeki baskıyı artırıyor. Ortaya çıkan bu psikoloji nedeniyle tarihin en önemli destek paketlerinin açıklandığı şu günlerde borsalardaki düşüş hız kesmiyor. Dün de Wall Street kapanışlarında, Dow Jones ve S&P 500 endeksleri yüzde 3'ün üzerinde kayıplar yaşadı.

Asya borsaları ve ABD vadelileri artıda

ABD borsalarının düşüşünü durduramayan Fed'in sınırsız tahvil alım programı Asya borsalarında iyimserlik yarattı. Bu sabah saatleri itibarıyla Asya borsalarının tamamına yakını artıda seyrediyor. Özellikle Japonya'da NIKKEI ve Güney Kore'de KOSPI endeksleri yüzde 6'yı geçen artışlarla dikkat çekiyor. Asya borsaları gibi ABD endekslerine dayalı vadeli kontratlarda da yüzde 3'lerin üzerinde artıda...

Dün de sabah saatlerinde ABD vadelileri gün boyu artıda seyretmiş ancak Fed'in varlık limitsiz alımı hamlesine rağmen Wall Street'te borsalar ekside açılmıştı.

Dolar/TL kuru 6,54'le güne başladı

Yurt içi piyasalara dönecek olursak; bugün veri gündemi zayıf. Küresel piyasalardaki gelişmelerle ve yurt içindeki koronavirüs gündemiyle piyasaların yön bulması bekleniyor. Sabah saatlerinde dolar/TL kuru 6,54 seviyelerinde seyrediyor.