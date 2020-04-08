Piyasalarda günün ilk rakamları

08 Nisan 2020

Küresel piyasalarda bu sabah karışık bir seyir gözlemleniyor. ABD borsaları kapanışa doğru gelen satışlarla hafif eksili kapatsa da ABD vadelileri ise artıda seyrediyor. Asya borsalarında ise artılar ve eksiler bir arada görülüyor. Japonya yüzde 3'e yakın artıda seyrederken Çin borsaları hafif satıcılı.

Dolar/TL, 6,77 seviyelerinde

Koronavirüs salgını ile ilgili gelişmelerin izlendiği ve önemli bir verinin olmadığı yeni güne Dolar/TL 6,77, Euro/TL 7,38 seviyesinden başladı.

Piyasalarda bugün petrol ve altın fiyatlarında da hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor. Dün gün içerisinde 34 doların üzerini gördükten sonra akşam saatlerinde 31 dolara çekilen petrol fiyatları, bu sabah 33 dolar civarında fiyatlanıyor.

ABD'de 250 milyar dolarlık yeni talep



Koronavirüsle mücadelede 2 trilyon dolarlık devasa destek paketinin hayata geçirildiği ABD'de Hazine Bakanı, küçük işletmelere yardım için Kongre'den 250 milyar dolar daha istedi. Fed eski Başkanı Ben Bernanke, ABD ekonomisinin cari çeyrekte insanların koronavirüs salgınının yavaşlatılması için evde kalmaları nedeniyle yüzde 30 veya daha fazla daralabileceğini söyledi.



Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan ABD ekonomisinin, koronavirüs salgını yatıştıktan sonra işletmelerin krizin mal ve hizmetlerine talebi nasıl şekillendirdiğini değerlendirmelerinin ardından ciddi bir düzeltmeye doğru gideceğini söyledi.



Günün ajandası ise şöyle:



10.00 - TÜİK, finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını

14:00 - ABD'de haftalık MBA mortgage verileri

21:00 - Fed, 17-18 Mart FOMC toplantı tutanakları