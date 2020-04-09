Piyasalarda günün ilk rakamları

09 Nisan 2020

Küresel piyasalar, dün ABD borsalarındaki yüzde 3'leri gören artışların ardından bu sabaha iyimser başladı. Japonya hariç Asya borsalarında hafif artılar gözlemleniyor. ABD vadelilerinde de sabah saatleri itibarıyla yükselişler söz konusu.

Piyasaların veri gündemi haber akışı oldukça yoğun... Ertelenen OPEC toplantısı bugün gerçekleştirilirken Fed Başkanı Jerome Powell açıklama yapacak. Veri gündeminin başında ise ABD işsizlik maaşı başvuruları açıklanacak. ABD'de işsizlik maaşı başvuruları son 2 haftada sırasıyla 3,3 milyon ve 6,6 milyon kişi artmış ve tarihi seviyelere ulaşmıştı.

Yurt içi veri gündeminde ise Merkez Bankası'nın haftalık para banka istatistikleri açıklanacak.

Dolar 6,77'den başladı

ABD Merkez Bankası(Fed) Başkanı Jerome Powell konuşması ve OPEC+ toplantısının izleneceği yeni güne dün olduğu gibi dolar/TL 6,77, euro/TL 7,38 seviyesinden başladı.

OPEC zirvesi öncesinde petrol fiyatlarındaki yükseliş bugün de sürüyor. Zirvede 10-15 milyon varillik bir kesinti kararı çıkabileceği beklentisiyle brent petrolün varili 33 doların üzerinde seyrediyor.

Spot altının ons fiyatı ise 1645-1650 dolar bandında hareket ediyor.

New York borsası, günü yükselişle tamamladı

Kapanışta, Dow Jones endeksi 750 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 3,4 artışla 23.419,13 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 3,3 artarak 2.746,63 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,6 yükselişle 8.090,90 puana çıktı.

Piyasalarda dikkat çeken açıklamalar

Chicago Fed Başkanı Charles Evans, ABD ekonomisinde ikinci yarıda toparlanmanının başlamasını umduğunu söyledi. Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan, ABD ekonomisinin cari çeyrekte hızlı bir düşüşün ardından yılın ikinci yarısında büyümeye dönmeye doğru gideceğine inandığını açıkladı.



Dünya Bankası, Avrupa ve Orta Asya'da kalkınmakta ve gelişmekte olan ekonomilerin 2020'de yüzde 2,8-4,4 daralmasını bekliyor.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, koronavirüs krizi ile mücadele için Avrupa'nın daha büyük dayanışma göstermesine ihtiyaç olduğunu söyledi.



Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Haruhiko Kuroda, Japon ekonomisinin görünümüne yönelik belirsizliğini olağanüstü yüksek olduğunu ve şirketlerin fonlama gerilimlerinin kötüleştiğini bildirdi.

Günün Ajandası



- TCMB haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak (14.30).

- ABD'de son iki haftadır rekor kıran haftalık işsizlik başvuruları, üretici fiyatları (15.30), Michigan tüketici güven endeksi, toptan stoklar (17.00) takip edilecek.

- Avrupa Merkez Bankası(ECB), 12 Mart toplantısına ilişkin tutanakları açıklayacak (14.30).

- OPEC+ toplantısı gerçekleştirilecek.