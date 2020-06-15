Piyasalarda 'ikinci dalga' satışları sürüyor

15 Haziran 2020

Küresel piyasalarda, pandemide artan ikinci dalga endişesiyle birlikte satışlar devam ediyor. Haftanın açılış gününde ABD vadeliler ve Asya borsalarında eksiler görülüyor. ABD vadelilerinde yüzde 3'lerin üzerinde kayıplar yaşanırken Asya'da da benzer seviyelerde düşüşler yaşanıyor. Japonya'da Nikkei Endeksi yüzde 3,5; Güney Kore'de KOSPI Endeksi yüzde 3; Hong Kong'da Hang Seng Endeksi yüzde 2,2 düzeyinde kayıplar yaşanıyor. Çin'de gelen pozitif verilerin etkisiyle borsalarda kayıp Asya geneline göre daha sınırlı yaşanıyor.

Dolar/TL 6,81; euro/TL 7,68 düzeyinde

Türkiye'de bütçe rakamlarının izleneceği haftanın ilk gününe dolar/TL 6,81 seviyesinden başlarken, euro/TL 7,68 seviyesinden açıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Mayıs ayına ilişkin bütçe rakamlarını saat 11.00'de açıklayacak.

ABD vadeli endeksleri yeni haftaya düşüşle başladı

ABD'nin bazı eyaletlerinde koronavirüs vakalarının arttığı, hastanelerin yeniden dolmaya başladığı haberlerinin yol açtığı salgında ikinci dalga endişeleri, ABD vadeli endekslerinde güçlü düşüşe yol açtı. Vadeli Dow Jones Sanayi Endeksi şu sıralarda yüzde 2,50 düşüşle işlem görüyor. S&P 500 vadeli endeksi yüzde 2,05; Nasdaq 100 vadeli endeksi yüzde 1,40 ekside.

Koronavirüs vakalarında artış petrol fiyatlarını geriletti

Koronavirüs vakalarının ekonomilerin yeniden açılmaları ile birlikte artış göstermesinin, akaryakıt talebinde zayıflığın uzun sürmesine yol açacağı endişeleri uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarını geriletti.

Brent petrolünün varil fiyatı 39 doların altında işlem görüyor. NYMEX'de Batı Teksas petrolü de 35 dolar seviyesinde. Petrol fiyatları geçtiğimiz hafta yüzde 8 civarında gerilemişti. Bu, nisan ayından bu yana ilk haftalık düşüş olmuştu.

Çin ekonomisinden pozitif veriler gelmeye devam ediyor



Çin ekonomisinde sanayi üretimi öncülüğünde toparlanma Mayıs ayında da devam etti. Ancak Mayıs ayında sanayi üretiminde artış piyasa beklentilerinin gerisinde kaldı. Çin'de ortalama yeni konut fiyatı Mayıs ayında da artmaya devam etti.

Beyaz Saray ekonomi danışmanı Larry Kudlow, Başkan Donald Trump'ın koronavirüs vakalarında ikinci bir dalga konusunda endişeli olmadığını söyledi.



ABD'de New York Fed imalat endeksi (15.30) ve sermaye hareketleri verileri (23.00) izlenecek.