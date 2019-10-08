Piyasalarda ikinci Trump dalgası

08 Ekim 2019

ABD Başkanı Trump, dün Twitter'dan yaptığı Türkiye paylaşımlarına bugün bir yenisini daha ekledi. Dünkü tweetlerinde Türkiye'ye Suriye konusunda yaptırım tehdidinde bulunan Trump, bugün ise Türkiye-ABD ilişkilerini savundu.

Erdoğan-Trump görüşmesi 13 Kasım'da

Trump'ın bugünkü olumlu yöndeki paylaşımlarına piyasalar anında tepki gösterdi. Türkiye'ye yönelik yaptırım tehditleri sonrasında 5,85 seviyelerine dayana dolar/TL kuru, bugünkü Türkiye'yi öven tweetlerle birlikte 5,80'in altına geriledi. Borsa İstanbul bugünkü kayıplarını telafi ederken; 101 bin 200 puan seviyelerinden 102 bin 200 puan seviyelerine yükseldi.

Saat 15:55 itibarıyla dolar/TL kuru 5,7985 liradan alıcı bulurken; Borsa İstanbul 100 Endeksi dünkü kapanışa göre, yüzde 0,7 kayıpla 102 bin 290 puan puandan işlem görüyor.

Borsa 105 bin puandan 100 bin puana kadar çekilmişti

Borsa İstanbul, dün Trump'ın tweetleri öncesinde 104 bin 800 puan seviyelerinde bulunuyordu. Trump'ın Türkiye'yi hedef alan açıklamaları sonrası günü 103 bin puandan kapatan BİST 100 Endeksi, bugün de düşüşünü sürdürürek 100 bin 700 puana kadar çekilmişti.