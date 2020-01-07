Piyasalarda iyimser hava sınırlı kaldı

07 Ocak 2020

Dünya ONLINE

ABD, İran ve Irak üçgenindeki gerginliğin piyasalar üzerinde yarattığı baskı sabah saatlerinde kısmen de olsa hafifledi. ABD ve Asya piyasalarında borsalar çoğunlukla günü artıda kapattı. Ancak Avrupa piyasalarının açılmasıyla birlikte iyimser havanın etkisi sınırlı kaldı. Petrol ve ve altın fiyatlarında düşüşü yerine yükselişe bıraktı. Günün ikinci yarısında spot altındaki düşüş sıfırlandı, petrol fiyatları ise yeniden 69 dolara dayandı.

Küresel piyasalarda 1580 doların üzerini gören spot altın, 1554 dolara kadar geriledikten sonra bugün kısa süreli de olsa 1570 doların üzerine çıktı.

Saat 16:25 itibarıyla brent petrolün varil fiyatı 68,45 dolardan işlem görürken; aynı dakikalarda altının ons fiyatı 1565 dolar...

Dünkü piyasaların kapandığı dakikalarda 5,9740 civarındaki dolar bu sabah saatlerinde 5,9550'ye kadar çekildi. Sonrasında gelen dolar talebi fiyatları yeniden 5,97'nin üzerine taşıdı. Saat 16:25 itibarıyla dolar/TL, 5,9750'den; euro/TL ise 6,6790 seviyelerinde alıcı buluyor.

Hisse senetleri yükselişte

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,19 artışla 112.737,38 puana yükseldi. Günün ikinci bölümünde hisse senetleri artışa devam ederken; saat 16:25 itibarıyla BİST 100 Endeksi, yüzde 1,48 artışla 113 bin 067 puanda seyrediyor.