Piyasalarda iyimser hava tersine döndü

14 Temmuz 2020

Küresel piyasalarda dün başlayan yukarı yönlü hareket, ABD borsaların kapanışına doğru tersine döndü. ABD'nin Kaliforniya eyaletinde koronavirüse karşı yeni tedbirler alındığının açıklanmasıyla birlikte ABD borsalarındaki yüzde 2'leri bulan kazanımların geri verilmesine neden oldu. Bu sabah itibarıyla ABD vadelilerinde yatay seyir yaşanırken Asya piyasalarında yüzde 1'in üzerinde kayıplar yaşanıyor. ABD ile Çin arasındaki gerilime yönelik Pompeo'dan gelen Güney Çin Denizi açıklamaları da negatif fiyatlamalarda etkili unsurlar arasında yer alıyor. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 1,2

düşerken, Japonya'nın Nikkei endeksi dün ulaştığı bir aylık zirveden gerileyerek yüzde 0,8 ekside.

Yurt içinde ise haziran ayı konut satışları dışında önemli bir veri takvimi bulunmazken dolar/TL 6,86'dan euro/TL 7,78'den işlem görüyor.

Brent petrolde düşüş yüzde 2'leri aştı

Petrol fiyatları, yeniden devreye alınan koronavirüs sınırlamalarının petrol talebindeki toparlanmayı tehdit edebileceği ve OPEC+'nın Ağustos ayındaki toplantısında arz kısıntılarını azaltabileceği konusundaki kaygılarla %2'den fazla düştü.

Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı %2.06 düşüşle 41.84 dolar seviyesine inerken, ABD hafif ham petrolü ise %2.39 gerileyerek 39.14 dolara düştü.

Mevcut anlaşmaya göre, OPEC+ günlük 9.7 milyon varillik rekor arz kısıntısını Ağustos ve Aralık ayları arasında günlük 7.7 milyon varile indirmeye hazırlanıyor. Citi analistlerine göre, Ağustos ayından itibaren günlük 2 milyon varil arz kısıntısı yapmak talepteki belirsizlikler de göz önüne alındığında piyasayı olumsuz etkileyebilir.

Altın 1800 doların altında

Altın, ABD dolarının güçlenmesi sonrası 1,800 dolarlık kritik seviyenin altına geriledi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.3 düşüşle 1,797.45 dolara gerilerken, ABD altın vadelileri ise %0.8 düşüşle 1,799.60 dolar seviyesine indi. Gümüşün ons fiyatı ise dün 2019 Eylül'ünden beri gördüğü en yüksek seviyeye ulaştıktan sonra %0.5 düşüşle 18.98 dolara geriledi.

Kaliforniya'da okullar ve iş yerleri kapandı

Kaliforniya valisi Pazartesi günü koronavirüs vakalarının ve hastaneye yatan sayısının artmasıyla yeni kısıtlamalar getirirken, eyaletin Los Angeles ve San Diego'daki en büyük iki okul bölgesinde çocukların Ağustos'ta evde kalacağını açıkladı.

Demokrat Vali Gavin Newsom barların kapatılması ve restoranlar, sinema salonları, hayvanat bahçeleri ve müzelerin iç mekan faaliyetlerini durdurması talimatını verdi. Spor salonları, kiliseler ve kuaförler salgından en kötü etkilenen 30 vilayette kapatılacak.

Newsom, basın açıklamasında "Bir aşı ya da etkili bir tedavi bulunana kadar COVID-19'un kısa zamanda hiçbir yere gitmeyeceğini farketmek hepimizin vazifesidir" ifadelerini kullandı.

Vali bu adımın Kalifornyia'nın bazı kırsal vilayetlerinde hastanelerin dolmasına sebep olan koronavirüs vakalarındaki artışı durdurmak için önemli olduğunu söyledi.