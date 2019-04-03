Piyasalarda iyimserlik arttı

03 Nisan 2019

Asya borsaları ABD ile Çin'in ticaret müzakerelerinde ilerleme kaydedeceğine yönelik açıklamalar ve imalat sektöründe iyileşmeye işaret eden ekonomik verilerin etkisiyle yedi ayın zirvesine yaklaştı. Petrol fiyatları da kritik 70 dolar seviyesini aştı.

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi erken saatlerde Ağustos sonundan bu yana en yüksek seviyeye çıktıktan sonra yüzde 0.5 artıda seyretti. Endeks, Perşembe gününden bu yana ABD-Çin ticaret görüşmelerinde ilerleme sağlandığı haberleri ve Çin ile ABD imalat sektöründe büyümeye işaret eden verilerin etkisiyle yüzde 3'e yakın yükseldi.

Dünyanın en büyük iki ekonomisi ABD ile Çin'in aralarındaki ticaret politikası sorunlarını çözeceği ve ticaret savaşının sona ereceği beklentileri Beyaz Saray ekonomi danışmanı Larry Kudlow'un bu haftaki görüşmelerde iki ülkenin "daha da ilerleme" kaydedeceklerini tahmin ettiklerini açıklamasının ardından güçlendi.

ABD borsaları ise dünkü seansı karışık kapatırken, ABD Hazine tahvil getirilerindeki yükseliş sürdü. ABD'nin 10 yıl vadeli Hazine tahvilinin getirisi dünkü yüzde 2.479 seviyesinden yüzde 2.5027'ye yükseldi. İki yıllık tahvil ise yüzde 2.308'den yüzde 2.3240'a çıktı. Dün 97.517 ile üç buçuk haftanın zirvesini gören dolar endeksi bugün 97.170'a indi.

Petrol fiyatları da arzın azalacağı endişeleriyle Kasım ayından bu yana en yüksek seviyelerde seyretti. Brent petrolü seans içinde psikolojik 70 dolar seviyesini aştıktan sonra son olarak yüzde 0.7 artıda 69.87 dolardan işlem gördü.

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Kaynak: Reuters