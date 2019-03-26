Piyasalarda jeopolitik gelişmeler izleniyor

26 Mart 2019

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini tanıyan kararnameyi imzalaması sonrası taraflardan gelen açıklamalar, Brexit gelişmeleri ve ABD ile Çinli yetkililer arasında devam eden ticaret müzakereleri piyasaların gündemini meşgul ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump, "Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını" ilan eden başkanlık kararını imzaladı. Trump'ın kararını, Türkiye ve Arap Birliği sert bir şekilde kınarken, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric de ''Golan Tepeleri'nin statüsü değişmedi ve BM'nin Golan politikası Güvenlik Konseyinin ilgili kararlarında belirtiliyor.'' ifadelerini kullandı.

Brexit konusunda ise İngiltere'deki kördüğüm hala çözülemedi. İngiliz parlamentosu, dün yapılan oylama sonucunda parlamento gündemini belirleme yetkisini hükümetten bir günlüğüne alırken, oylamada hükümete karşı oy kullanan Ortadoğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alistair Burt ile Ekonomi ve Sanayiden Sorumlu Devlet Bakanı Richard Harrington istifa etti.

İngiliz parlamentosunda, hükümetin değişikliğe uğrayan önergesi de yapılan oylamada 300'e karşı 327 oyla kabul edildi. Kabul edilen teklife göre milletvekilleri Çarşamba günü Brexit konusunda farklı senaryoları oya sunacaklar. Oylanacak seçenekler arasında yeni referandum ve Brexit'in iptalinin de bulunması bekleniyor. Herhangi bir seçeneğin önemli bir çoğunluğu arkasına alması durumunda, hükümet üzerinde siyasi baskının artması öngörülüyor. Normal koşullarda önerge ve tekliflerin hükümetler üzerine yasal bağlayıcılığı bulunmuyor.

Analistler, önergelerle birlikte fikir ayrılıklarının belirginleşeceği ve hükümetten İstifaların artmasının söz konusu olabileceğini belirterek, Başbakan Theresa May'in de koltuğunun sallanacağını kaydetti.

Bu gelişmeler takip edilirken, pay piyasalarında haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izlendi. ABD'de Dow Jones endeksi yüzde 0,06 değer kazanırken, S&P 500 endeksi yüzde 0,08, Nasdaq endeksi yüzde 0,07 düşüş kaydetti.

Avrupa tarafında, dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,15, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,42 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,18 değer kaybetti. Avro/dolar paritesi ise sınırlı yükselişle 1,13'ün hemen üzerinde dengelendi.

Bugün Asya'da, özellikle Japonya borsasında dünkü sert düşüşün ardından etkisini artıran alımlarla hızlı bir tepki yükselişi görülüyor. Kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 2,2 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 değer kazanırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 geriledi.

Yurt içinde, dün banka hisselerinde yoğunlaşan satışlarla düşüşünü sürdüren BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,51 azalışla 99.326 puandan tamamladı. Dün hızlı bir şekilde değer kaybeden dolar kuru ise 5,5503'ten kapanması sonrası bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,5760 seviyesinde işlem görüyor.

Bugün, yurt içinde Hazine ihaleleri, yurt dışında ise jeolopitik gelişmelerin yanı sıra Almanya ve ABD'de tüketici güven endeksi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 99.500 altında kalıcılık sağlanması durumunda 97.200'ün destek, 101.200 seviyesinin direnç konumunda olduğunu ifade etti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Almanya, nisan ayı tüketici güven endeksi

15.30 ABD, şubat ayı konut başlangıçları ve inşaat izinleri

16.00 ABD, ocak ayı konut fiyat endeksi

17.00 ABD, mart ayı Richmond Fed imalat endeksi

17.00 ABD, mart ayı tüketici güven endeksi

Kaynak: AA