Piyasalarda Kaftancıoğlu hareketliliği

06 Eylül 2019

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, geçmiş yıllarda sosyal medya paylaşımları nedeniyle aleyhine açılan davada CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun verdiği bilgiye göre beş ayrı suçtan 9 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

TL haftanın ilk dört gününde dolar karşısında yaklaşık %2.5 değer kazanarak Temmuz ayı başından beri en iyi performansı gösteriyordu. Bu iyimserlikte enflasyon verilerinin Merkez Bankası'ndan beklenen faiz indirimlerinde elini kuvvetlendirmesi ve küresel düşük faiz beklentileri olmuştu.

Küresel ticaret savaşlarının baskısının hissedildiği dolar/TL haftaya 5.85 civarında başlamış, beklentilerin üzerine açıklanan büyüme ile beklentilerin altında artış gösteren enflasyonun desteğiyle düşüşe geçmişti.

Bu sabah ise güne 5.70 civarında başlayan dolar/TL, güniçinde sakin bir seyirle 5.6885-5.7275 bandında dalgalandı.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, "Kaftancıoğlu kararı ardından dolar/TL'nin 5.70'in altından 5.7275'e çıktığını gördük. Genel olarak TL hafta boyunca iyimser bir seyir izliyordu. Bugün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İBB Başkanı İmamoğlu'na yönelik söylemleri ardından Kaftancıoğlu kararı TL'yi olumsuz etkiledi" dedi ve ekledi:

"Küresel piyasalardaki hava oldukça TL yanlısı. ABD verileri piyasaları destekler vaziyette dolayısıyla etkinin ne kadar devam edeceği bundan sonra atılacak adımlara göre şekillenecektir. Özellikle Soylu'nun pazar günü yapacağı açıklamaların önemi arttı. Yeniden İstanbul'da bir görevden alma benzeri bir karar gelecek ise TL'de daha belirgin değer kayıpları görebiliriz."

Kaftancıoğlu kararının hemen öncesinde ABD'de tarım dışı istihdam verisinin Ağustos ayında 130,000 ile beklentilerin altında yükselmesi ardından kur 5.70'in altına inmişti.

Kaftancıoğlu kararı sonrası ise günün en yüksek seviyesi olan 5.7275 seviyesi test edildi. Kurdaki yükseliş görülen ilk etkinin ardından kalıcı olmadı. Dolar/TL saat 16:42'de 5.7080/5.7100 seviyesinde işlem gördü.

Diğer taraftan hisse senetleri piyasasında kayıplar derinleşti. BDDK'nın bankalara enerji projelerine verdikleri kredileri "takipteki kredi" olarak yazmalarını istemesi sonrasında banka hisselerinde bir miktar satış baskısı hissedilmiş, bu nedenle BİST 100 endeksi güne satıcılı başlamıştı.

Sürekli müzayede işlemlerinin başlamasıyla banka hisseleri öncülüğünde gelen satışlarla beraber endeks ilk yarıyı yüzde 0,78 kayıpla 99.492 puandan tamamladı. Kaftancıoğlu kararının ardından satış baskısı genele yayıldı ve endeks 98.948 seviyesine kadar indi. BİST 100'de işlemler saat 16:46 itibariyle yüzde 1,20 kayıpla 99.100 civarında gerçekleşiyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bugün gazetecilerin "İBB başkanını eleştirmiştiniz. Başka işlerle uğraşırsa pejmürde ederiz demiştiniz. Tartışıldı kamuoyunda yeni bir kayyum mu atanıyor acaba? İstanbul'a da kayyum atanacak yorumları yapıldı? Nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna yanıtı Pazar günü vereceğini söylemişti.

Kaftancıoğlu'na 9 yıl 8 ay ceza