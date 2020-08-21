Piyasalarda kâr satışları: Dolar/TL 7,30'u; euro/TL 8,60'ı aştı

21 Ağustos 2020

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çarşamba günü duyurduğu 'müjde' açıklaması geldi. Erdoğan, Karadeniz'de 320 milyar metrküp doğal gaz rezervi bulunduğunu açıklamasıyla birlikte haberi çarşamba gününden satın alan piyasalarda satış hareketi gözlemlendi. Dolar/TL 7,22'den 7,32'ye; euro/TL ise 8,50'den 8,62 düzeyine yükseldi. Borsa İstanbul BİST 100 Endeksi de benzer bir hareketle alıcı seyreden günde yönünü eksiye çevirdi ve 1.136 puandan 1.110 puanın altına geriledi.

Dün Merkez Bankası'nın faizleri değiştirmemesi kararıyla 7,35'lerin üzerini gördükten sonra kademeli olarak düşüşe geçen dolar/TL kuru, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın merakla beklenen müjdeyi açıklamasıyla birlikte kar satışlarıyla karşılaştı. Çarşamba günü gelen 'müjde' açıklaması sonrası uluslararası medyada çıkan haberler sonrası dolar/TL ve euro/TL'de düşüşler yaşanmıştı.

Erdoğan'ın müjdeyi açıklamasından dakikalar öncesinde dolar/TL 7,22; euro/TL ise 8,50 seviyelerinde seyrediyordu. Açıklamanın hemen ardından gelen kâr satışlarıyla birlikte dolar/TL 7,30'un; euro/TL 8,60'ın üzerine tırmandı. Medyaya yansıyan 800 milyar metreküp doğal gaz bulunduğuna yönelik haberlere rağmen açıklamanın 320 milyar metreküp olarak açıklanması da kurdaki yükselişte etkili oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'müjdeyi' açıkladı: Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğalgaz keşfettik