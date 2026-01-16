Piyasalarda karışık seyir: Bilanço iyimserliği ve jeopolitik riskler ön planda

Küresel piyasalar, ABD'de iyi gelen şirket bilançoları ve ülkede büyümeye yönelik iyimserliklere karşın, jeopolitik gerilimler ve tarife belirsizlikleriyle karışık seyrediyor.

Piyasalar yıla olumlu başlamasına rağmen, İran'daki protestolar, ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesi, Çin-Japonya arasındaki diplomatik kriz, ABD'nin Grönland'ı ilhak edebileceğine yönelik haber akışı yatırımcıları tedirgin etmeye devam ediyor.

Yatırımcıların temkinli hareket etmesiyle küresel risk iştahı sınırlı kalırken, ABD'de devam eden bilanço sezonunda önde gelen şirketlerin bilançoları piyasaların yönü üzerinde belirleyici oluyor.

ABD'nin büyük bankalarından Goldman Sachs ile Morgan Stanley'nin net karları geçen yılın son çeyreğinde artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Goldman Sachs'ın geçen yılın dördüncü çeyreğindeki net karı 2024'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 12 artarak 4,6 milyar dolara yükseldi. Söz konusu dönemde Morgan Stanley'nin net karı ise yüzde 18 artarak 4,4 milyar dolara yükseldi.

ABD'nin büyük bankalarından Goldman Sachs ile Morgan Stanley'nin hisseleri açıkladığı bilançolarında beklentilerin üzerinde net kar bildirmeleri sonrasında sırasıyla yüzde 4,6 ve yüzde 5,8 değer kazandı.

Tayvanlı çip şirketi TSMC'nin ABD borsalarında işlem gören hisseleri ise bilançosunda karının yüzde 35 arttığını açıklaması sonrasında yüzde 4,4 yükseldi.

Söz konusu yükselişin sektör geneline yayılmasıyla yarı iletken sektörü ABD Başkanı Donald Trump'ın gelişmiş çiplere tarife açıklamasının ardından yaşadığı kayıpları telafi etti.

Fed yetkililerinin temel endişesi "enflasyon"

Bilanço sezonunun yanı sıra ülkedeki ekonomik gidişata yönelik haber akışı da yatırımcıların odağında bulunuyor. Bu süreçte ABD Merkez Bankası yetkililerinin enflasyona vurgu yapan mesajları dikkati çekiyor.

Kansas City Fed Başkanı Jeff Schmid, enflasyon baskılarının hala belirgin olduğuna işaret ederek, para politikasını ılımlı bir şekilde kısıtlayıcı tutmayı tercih ettiğini dile getirdi.

Schmid, faiz indirimlerinin enflasyon üzerinde daha uzun süreli etkileri olabileceğinden endişe duyduğunu kaydetti. San Francisco Fed Başkanı Mary Daly ise fiyat istikrarı ve tam istihdam hedeflerine ulaşmak için politikayı dikkatli bir şekilde ayarlamaları gerektiğini vurguladı.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michael Barr da enflasyon yüksek seviyelerde seyretmeye devam ederken, iş gücü piyasasının istikrar sinyalleri verdiğini söyledi.

Para piyasalarında Fed'in bu ay politika faizini sabit tutacağına kesin gözüyle bakılırken, yılın ilk indiriminin haziran ayında yapılabileceğine yönelik tahminler öne çıkıyor.

New York borsası pozitif seyretti

Bu gelişmelerle New York borsasında dün pozitif bir seyir izlendi. S&P 500 endeksi yüzde 0,26, Nasdaq endeksi yüzde 0,25 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,60 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar güne pozitif başladı.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yeni işlem gününde yükselişine devam ederek 4,17'de, dolar endeksi ise yatay seyirle 99,3 seviyesinde bulunuyor.

ABD'nin İran'a yönelik yakın zamanda bir askeri müdahale sinyali vermemesi kıymetli metaller tarafında kar realizasyonları getirdi. Altının onsu yeni işlem gününde yüzde 0,1 azalışla 4 bin 600 dolara geriledi.

Kıymetli metallerden gümüşün onsu da bugün yüzde 0,6 düşüşle 91,4 dolara indi. Brent petrolün varil fiyatı ise İran gerilimine yönelik düşen tansiyonun ardından yüzde 0,1 artışla 63,2 dolarda seyrediyor.

Almanya'da gözler açıklanacak enflasyon verilerinde

Avrupa borsalarında dün Fransa hariç pozitif bir seyir izlenirken, bugün Almanya'da açıklanacak tüketici enflasyonu verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

Almanya'da enflasyonla mücadeleye yönelik iyimserlikler devam ederken, yıl sonuna ilişkin nihai enflasyon verileri reel sektörde ücret ve getiri hesaplamaları için önemli olması nedeniyle yakından takip ediliyor.

Öte yandan, bölgede ABD'nin Grönland'ı istemesine yönelik haber akışı yatırımcıların odağında yer alıyor. ABD'li ve Danimarkalı yetkililer tarafından dün yapılan Grönland toplantısına yönelik karışık söylemler dikkati çekiyor.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, ABD ile Grönland konusunda temel bir anlaşmazlık olduğunu ve ABD'nin Ada'yı ele geçirme hırsının devam ettiğini belirtti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt ise Başkan Yardımcısı JD Vance ile Danimarkalı yetkililer arasında yapılan Grönland toplantısının verimli geçtiğini belirterek, iki ülke arasında Grönland'ın satın alınması konusunda teknik görüşmelere başlanacağını açıkladı.

Bu gelişmelerle İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,44, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,26 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,54 yükselirken, Fransa'da CAC 40 yüzde 0,21 düştü.

TSMC bilançosu sonrası Asyalı teknoloji hisseleri yükseldi

Asya tarafında Tayvanlı çip şirketi TSMC'nin dün açıkladığı bilançosunda net karı yüzde 35 arttı. Bilanço sonrası yarı iletken hisselerinde toparlanmalar izlenirken, yatırımcıların temkinli duruşuyla bölgede karışık bir seyir öne çıkıyor.

ABD'nin hem İran ile ticaret yapan ülkelere getirdiği tarifelerin hem de gelişmiş yarı iletken ihracatına getirdiği tarifelerin etkisi Çin ve Hong Kong piyasalarında değerlendirilmeye devam ediyor.

Öte yandan, bölgede güç ayrışmaları devam ederken, Japonya, Doğu Asya'da kıyı komşusu Filipinler ile iş birliğini güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor.

İki ülke, savunma ilişkilerini güçlendirmek amacıyla ordular arasındaki malzeme hizmetlerinin karşılıklı sağlanmasını hedefleyen "Tedarik ve Karşılıklı Hizmet Anlaşması"na imza attı.

Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,4 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi de yüzde 0,2 düşerken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,8 yükseldi.

Yurt içinde piyasa katılımcıları anketi takip edilecek

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,70 değer kazanarak 12.456,69 puandan tamamlarken, yeni işlem gününde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) piyasa katılımcıları anketi yatırımcıların odağına yerleşti.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,3 yükseldi.

Dolar/TL, dünü 43,1820'den tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın yüzde 0,2 üstünde 43,2750'den işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde piyasa katılımcıları anketi ve özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon ve ABD'de sanayi üretimi ile kapasite kullanım oranının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.500 ve 12.600 seviyesinin direnç, 12.400 ve 12.300 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.