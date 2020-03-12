Piyasalarda ‘korku’ tırmanıyor

12 Mart 2020

Küresel piyasalarda oynaklığı ve korkuyu gösteren VIX Endeksi (Korku endeksi, volatilite, oynaklık endeksi) bugün 63 seviyesini geçerek küresel piyasalardaki endişeyi gözler önüne serdi. VIX'te günlük yükseliş yüzde 17 olurken, daha önce 2008 küresel ekonomik krizde 89.53 seviyelerini gören endeks neredeyse 12 yılın ardından ilk kez bu seviyeleri görmüş oldu.

Endeks, piyasalarda korkunun ve oynaklığın derecesini ölçmeye yarıyor. Analistler, VIX endeksinde 30 seviyesinin önemine dikkat çekiyor. Bu seviyenin üzerinde oynaklık ve belirsizlik piyasalar için olumsuz durumu temsil ediyor. Endeksin 20 seviyesinin altında olması risk ve dalgalanmanın zayıf olduğunu gösteriyor. VIX Endeksi’nde 60’ın üzeri ise piyasada gerginliğin daha da arttığını gösteriyor.