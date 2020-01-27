Piyasalarda korona virüsü etkisi artıyor

27 Ocak 2020

DÜNYA ONLİNE

Çin’de korona virüsün yayılmaya devam etmesiyle birlikte yeni yıl tatili 2 Şubat’a kadar uzatılırken, virüsün Japonya ekonomisini de olumsuz etkileyebileceğine yönelik haberlerle Asya piyasaları bu sabah satıcılı bir seyir izliyor. Benzer şekilde ABD vadeli endeks kontratları da ekside. Türkiye piyasalarının da yurt dışı görünüme paralel bugün zayıf bir seyirle destek seviyelerine doğru gerileyeceğini tahmin ediyor.

Virüs salgınının global ekonomiye yönelik olumsuz etkisine yönelik endişelerle petrol fiyatları sert değer kaybına uğradı. Brent petrolün varil fiyatı bu sabah yüzde 2'yi aşan değer kaybı ile 60 doların altına indi ve son 1 yılın en düşük seviyesine gerilemiş oldu.

Altın ons fiyatları ise güvenli liman algılamaları ile destek bulurken, 1580 doların üzerine çıktı.

ABD 10 yıllık tahvil faizleri de güvenli liman algılamalarına bağlı olarak %1,64 ile son 3 ayın en düşük seviyelerine geri çekildi.

Yurtiçi piyasalar

BIST 100 endeksinin yurtdışı borsalara paralel haftaya satıcılı bir başlangıç yaptı. Endeks, açılışta yüzde 1,17 azalarak 120.711,70 puana düştü.

BIST 100, cuma günü 120.700-123.900 bandında dalgalı bir seyir izledikten sonra günü yüzde 0,33 azalışla 122.142 puandan tamamlamıştı. Teknik olarak endekste 122.500 direnç konumunda iken, bu seviyenin altında 120.600 desteği öne çıkıyor.

Tahvil-bono faizlerinde ise TL’nin seyri önemli olacak. Ancak yurtdışı piyasalardaki zayıflığa paralel faizlerde yükseliş yaşanması muhtemel.

Para piyasalarına baktığımızda ise, genel itibariyle gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında değer kaybı yaşarken, dolar/TL kuru haftaya 5.95 seviyesine yakın başladı.

Veri gündemi

Bugün, yurtiçinde reel kesim güven endeksi veri olarak takip edilecek. Dışarıda ise, Almanya’da IFO endeksleri ile ABD’de yeni konut satışları verileri açıklanacak.

Ayrıca, Hazine 2 yıl vadeli sabit kuponlu tahvilin yeniden ihracını gerçekleştirecek.

Haftanın gündemi yoğun

Yeni haftada jeopolitik gelişmeler ve yoğun veri gündeminin yanı sıra ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Enflasyon Raporu takip edilecek. Fed'in 28-29 Ocak'ta gerçekleştireceği para politikası toplantısının yanı sıra ABD'de büyüme, dayanıklı tüketim malı siparişleri ve dış ticaret başta yoğun veri gündemi izlenecek.

ABD'de Başkan Donald Trump'a yönelik başlatılan azil sürecinin Senato'daki duruşmaları kapsamındaki haber akışı da piyasalarda yakından izlenmeye devam ediyor. Risk algısına negatif yansıyan bu süreçte, Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da yarın yapacağı görüşmeden önce "Yüzyılın Anlaşması" planını açıklayacağını duyurması gündemin odağını değiştirdi.

Uluslararası basında yer alan haberlere göre, Trump'ın İsrail-Filistin meselesine "çözüm bulmak" amacıyla hazırladığı öne sürülen "Yüzyılın Anlaşması" planı, Kudüs'ün tamamının İsrail'e bırakılması ve Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin büyük bölümünün varlığını sürdürmesi gibi Filistinlilerin aleyhine maddeler içeriyor.

Netanyahu, anlaşmayı "tarihte bir kez ele geçecek fırsat" olarak nitelendirirken, Filistinli gruplar söz konusu planı reddetti. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın da Trump'ın telefonla görüşme isteğini reddettiği bildirildi.

Öte yandan Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'nin, Yeşil Bölge'ye atılan bazı füzelerin ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine isabet ettiğini açıklamasının ardından konuya ilişkin gelişmeler de takip edilecek.