Piyasalarda koronavirüs dalgası sürüyor

12 Mart 2020

Dünya Online

Koronavirüs, dünya borsalarını kasıp kavuruyor. Yönünü aşağıya çeviren hisse senetlerinde, çok geniş fiyat aralıklarındaki dalgalanmalar devam ediyor. ABD borsaları, günü yine yüzde 5'e yakın kayıplarla kapattı. ABD borsalarına paralel bir seyir izleyen Asya'da da benzer kayıplar yaşanıyor. Sabah saatleri itibarıyla ABD vadelilerde yüzde 5'i aşan düşüşler sonra devre kesici uygulandı.

Yurt içinde de fiyatlar, küresel piyasalardaki gelişmelerle yön buluyor. Dolar/TL bu sabahki işlemlerde 6,21-6,22 bandında hareket ediyor. Dün 7 liranın üzerini gören euro/TL ise 7,02 seviyelerinde...

Petrol fiyatları, hafta başındaki yüzde 30'luk kaybın ardından 38 doları aşan düzeltme hareketini sonlandırdı. İki gündür değer kaybeden petrol, bu sabah saatlerinde 34 dolar civarında. Spot altının onsu ise 1630 doların biraz üzerinde.

Gözler Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararında

Fed ve İngiltere Merkez Bankası faiz indirimlerinin ardından, bugün Avrupa Merkez Bankası faiz kararı takip edilecek. Piyasalarda genel olarak bir indirim beklentisi bulunmazken, bazı analistler mevduat faizinde 10 baz puan bir indirim olabileceği yönünde görüş belirtiyorlar. ECB Başkanı Christine Lagarde, Para Politikası Kurulu toplantısı ile ilgili basın toplantısı da düzenleyecek.

WHO'nun 'pandemi' açıklaması kayıpları artırdı

Koronavirüse ilişkin gelişmelere dün gece Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı 'pandemi' açıklaması da eklendi. Birçok ülke salgın ile ilgili yeni tedbirler açıklarken, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, koronavirüsü "pandemi" yani küresel salgın olarak ilan edildiğini bildirdi. Bu açıklamanın ardından global piyasalardaki kayıplar hız kazandı.

ABD virüse karşı ekonomik önlemleri açıkladı

WHO'nun kararından sonra bir önemli açıklama da ABD Başkanı Donald Trump'tan geldi. Trump, Avrupa kıtasından ABD'ye tüm yolcu seyahatlerinin Cuma gününden itibaren askıya alınmasına karar verdi.



Trump, koronavirüsün ekonomik etkileri ile mücadele için de bireylere ve KOBİ'leri 3 ay vergi tatili verileceğini ve koronavirüsten etkilenen şirketlere 50 milyar dolar tutarında düşük faizli kredi sağlanacağını duyurdu.