Piyasalarda koronavirüs satışları sürüyor

17 Mart 2020

Dünya Online

Koronavirüsün küresel piyasalarda oluşturduğu panik havası devam ediyor. Dünyanın her yerinden hisse senetlerinde rekor düşüş haberleri geliyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın "ABD ekonomisi resesyona doğru gidiyor olabilir" ifadeleri sonrası satışlar daha da hızlandı. ABD borsalarında defalarca devre kesicilerin uygulandığı S&P Endeksi, Dow Jones ve Nasdaq hisselerinde kayıplar yüzde 10'ların üzerine çıktı.

ABD borsalarındaki sert düşüşlerin ardından Asya borsalarında da karışık seyir izleniyor. ABD vadelilerinde ise dünkü yüzde 10'ları gören düşüşler sonrası tepki hareketleri gözlemleniyor. ABD vadeliler bu sabah yüzde 4 civarı artıda...

Filipinler'de tüm finansal işlemler durdu

Koronavirüs salgını sonrası ilk kez bir ülkeden tüm piyasaları kapatma kararı geldi. Filipinler hükümeti, ülkedeki tüm finansal piyasaları kapattığını açıkladı. Filipinler dışında açık olan Asya piyasalarında ağırlıklı olarak aşağı yönlü ve karışık bir seyir izleniyor.

Altın ve petrolde de fiyatlar düşüyor

Sadece hisse senetleri piyasaları değil altın ve petrol başta olmak üzere emtia fiyatlarında da fiyatlar yönünü aşağıya çevirmiş durumda. Spot altının onsu 1465 dolara kadar çekildi ve 27 Kasım 2019'dan bu yana en düşük seviyeleri görürken petrol fiyatları 30 doların altını gördü. Brent petrolün varil fiyatı 29,65 dolar ile Ocak 2016'dan sonraki en düşük fiyatlamaları gördü.

Dolar/TL 6,40'ın üzerinde

Yurt içi piyasalarda tamamen koronavirüs gelişmeleri odağında fiyatlanıyor. Borsa İstanbul dün yüzde 8 kayıpla noktalamıştı. Dolar/TL kuru ise 6,40'ın üzerine çıkarken; saat 07:50 itibarıyla 6,4285'ten el değiştiriyor. Aynı dakikalarda euro/TL 7,1820 seviyelerinde.

Dow Jones'ta 'Kara Pazartesi'den sonra en kötü kapanış

ABD kapanışında, Dow Jones endeksi yaklaşık 3000 puan değer kaybetti ve yüzde 12,94 azalışla 20.186,48 puana geriledi. Endeks, söz konusu düşüşle 1987'de yaşanan "kara pazartesi"nden bu yana kaydedilen en büyük kaybını yaşadı. S&P 500 endeksi yüzde 11,57 kayıpla 2.397,38 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 12,32 azalışla 6.904,59 puana düştü.

Trump'ın 'resesyon' açıklamaları sonrası düşüşler hızlandı

New York borsası, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye ilişkin açıklamalarının ardından haftanın ilk işlem gününü sert düşüşle tamamladı.

Endekslerdeki sert düşüşte, ABD Başkanı Trump'ın Kovid-19 ile mücadele görev gücüyle birlikte düzenlediği toplantıda yaptığı açıklamalar etkili oldu.

Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının tamamen kontrol altına alınmasının temmuz ya da ağustosu bulabileceğini söyledi. Ayrıca, Trump, ABD ekonomisinin resesyona doğru gidiyor olabileceğini dile getirdi.