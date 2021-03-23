Piyasalarda kritik hafta: Dolar ve euroda günün ilk rakamları

Merkez Bankası'ndaki sürpriz başkan değişikliği kararının ardından sert hareketlerin yaşandığı piyasa bugün ekonomi yönetiminden gelecek olası yeni açıklamaları ve Hazine ihalelerini takip edecek. Piyasaların gözü bir yandan da kabine revizyonu olup olmayacağında...

Haftanın başlangıcında 8,47'ye kadar yükseldikten sonra 8 liranın altında dengelenen dolar/TL, dün piyasalar kapandıktan sonra bir miktar daha geriledi. Akşam saatlerinde 7,80'in de altına gelen dolar/TL bu sabah saatlerinde 7,85 dolaylarında değerleniyor.

Euro/TL'de ise dünkü sert hareketlerde 9,15-10,08 gibi çok geniş bir aralıkta dalgalanmıştı. Kapanışı 9,25'ten yapan euro/TL, bu sabah saatlerinde yüzde 1,5 civarı yükselişle 9,40'ın üzerinde el değiştiriyor.

Borsa İstanbul'da hisseler dün tabanı gördü

Piyasa uzmanları, büyük baskı altında olan Türk varlıklarının akıbeti için dolar/TL'nin 8 liranın altında kalmasını önemsiyor. Dün onlarca hissenin taban yaptığı Borsa İstanbul BİST 100 Endeksi yüzde 9,79 kayıpla günü noktalamıştı.

Kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, Türkiye'nin sermaye kontrollerini uygulama riskinin arttığını, ancak Pazartesi günü merkez bankası başkanının aniden görevden alınmasının liranın düşmesine yol açmasının ardından temel senaryolarının bu olmağını duyurdu.



GÜNÜN AJANDASI

Veri bakımından sakin bir gün piyasaları bekliyor.

Hazine, iki tahvil ihalesi birden düzenleyecek. 5 Yıllık TÜFE'ye ve TLREF'e endeksli tahviller yeniden satılacak. Bir önceki TÜFE'ye endeksli ihalede reel faiz yüzde 2,40, TLREF'e endeksli ihalede yüzde 4,31 olmuştu. Bu ihaleler ile Hazine'nin Mart ayı için ihraç programı tamamlanıyor.

Yurt içinde tek veri TÜİK'in açıklayacağı motorlu kara taşıtları istatistikleri olacak (10.00).

ABD'de cari işlemler dengesi (15.30), Richmond Fed Endeksi, yeni konut satışları (17.00), API petrol stokları (23.30) günün takip edilecek verileri arasında yer alıyor.



İngiltere'de işgücü verileri Avrupa tarafında izlenecek en önemli veri olacak.