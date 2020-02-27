Piyasalarda öğleden sonra kayıp arttı

27 Şubat 2020

DÜNYA ONLİNE

Global piyasalarda yaşanana virüs fiyatlanması, Moody's'in Türkiye'deki negatif reel faiz ortamının yatırımcı güvenini zayıflatacağına dair uyarısı ve İdlib'den gelen iki şehit haberleriyle güne satıcılı başlayan yurtiçi piyasalar, öğleden sonra yine İdlib’den gelen çatışma haberleri ve Rusya'dan gelen Putin-Erdoğan görüşmesinin yapılmayacağı iddiaları ile kayıplarını artırdı.

Güne yüzde 1,04 azalarak 113.975 puandan başlayan Borsa İstanbul 100 endeksi, gelen haberlerin ardından yüzde 3'ü aşan düşüşle 111.352 puana kadar geriledi. Bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla toparlanan endeks, 112.000 civarında dengelenmeye çalışıyor.

Gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında kayıplarını artırırken, içeride de dolar kuru son günlerde içinde bulunduğu 6,10-6,16 bandını yukarı yönde kırdı. Dolar/TL kuru, 6.17 seviyesinin üzerine çıkarak 2020'nin en yüksek seviyesine geldi.

Yükseliş eğilimini koruyan gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12'nin üzerine çıktı.

Türkiye’nin 5 yıllık CDS risk primi ise 300 seviyesi üzerinde.

Analistler, global piyasalarla birlikte TL varlıklarda genel olarak zayıf seyrin devam etmesini bekliyor.

Yurtdışında virüs paniği büyüyor

ABD Başkan Trump'ın dün geceki konuşmasında virüsün tedavisi ile ilgili müjdeli haber vermemesi ve Amerikan FDA tarafından yapılan "kısa vadede çözüm bulunamayacak küresel bir salgın riski artıyor" uyarısı global piyasalarda satış baskısını körükledi.

Dün önemli kayıplar yaşayan ABD borsalarının vadelileri de eksi tarafta.

Altın ons fiyatı bu sabah 1651 dolara çıkarken, Brent petrol 52,3 dolara geriledi. ABD 10 yıllık faiz oranları ise bu sabah %1,2940'ı görmüş durumda.

Tepki alımları gelmiyor

Koronavirüsün Çin dışında birçok ülkeye yayılması sonrasında bu hafta risk iştahında yaşanan düşüşte sarsılan hisse senedi piyasalarında risk iştahı zayıf kalmaya devam ediyor.

İş Yatırım'ın paylaştığı günlük bültende şu değerlendirmelere yer verildi;

"Amerikan FDA tarafından yapılan "kısa vadede çözüm bulunamayacak küresel bir salgın riski artıyor" uyarısı sonrası ABD vadelileri ve Asya borsalarında yeni bir satış dalgası başladı. MSCI Gelişmekte Olan Ülkeler’in tepe noktasına göre %10 gerilemesine rağmen tepki alışı görülmüyor.

"Vaka sayısı zirve yapmadan borsalar dibi görmez" görüşü yatırımcıları hisse emtia gibi riskli araçlardan altın, ABD devlet tahvili gibi emin limanlara yönlendiriyor. Geçmişte düşüşleri alış fırsatı olarak gören yatırımcılar artık yükselişleri satış fırsatı olarak görmeye başladı."

İdlib konusu sıcaklığını koruyor

ABD Genelkurmay Başkanı Milley, ABD'nin Türkiye-Suriye sınırı bölgesinde tekrar asker konuşlandırması yönünde bir niyet ya da planlarının olmadığını söylerken, Türk-Rus heyetlerin Ankara'da İdlib'deki duruma ilişkin görüşmeleri bugün de devam ediyor.