Piyasalarda oynaklık

TÜİK’in açıkladığı ekim enflasyonunun beklentilerin altında kalması nedeniyle Merkez Bankası’nın 18 Kasım’da faiz indirimi konusunda daha rahat davranabileceği düşüncesi TL cinsi varlıklara olumsuz yansıdı.

Sonrasında ise sosyal medyada ve piyasalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin olumsuz söylentilerin ön plana çıkması TL'de değer kayıplarını belirginleşmişti.

Dolar/TL yüzde 20'ye yaklaşan enflasyonun da etkisiyle güne başladığı 9.62'li seviyelerden 9,74'e kadar yükseldi. Borsa yüzde 3'e yaklaşan kayıpla 1.491 seviyesine kadar geriledi.

Sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin yapılan paylaşımların ardından, İletişim Başkanı Fahrettin Altun Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan uğurlanma görüntülerini paylaştı. Altun, makam aracından inen Erdoğan’ın, kendisini uğurlamak üzere havalimanına gelen tören kıtasını selamlarken çekilen görüntüsü ile birlikte ‘Dosta güven düşmana korku’ mesajını paylaştı.

Bu arada Emniyet Genel Müdürlüğü, Cumhurbaşkanı Erdoğan kastedilerek oluşturulan #ölmüş hashtagi ile ilgili manipülatif nitelikte paylaşım yaptığı tespit edilen 30 kişi hakkında yasal işlem başlatıldığı açıklandı.

Cumhurbaşkanlığı kaynakları Reuters'ın sorusu üzerine Erdoğan'ın çalışmalarına Ankara'da devam edeceğini, programlarında herhangi bir iptal olmadığını söyledi.

Piyasalarda son durum

Piyasa, yaşanan ani dalgalanmalar sonrası denge arayışına girdi. Dolar 9,68 seviyelerine gerilerken, borsa yeniden artı bölgeye geçti ve 1530 puanın üzerine çıktı. Bir bankanın döviz masası işlemcisi Erdoğan'ın sağlık sorununa ilişkin söylentilerin piyasaya etkisine yönelik bir soruya, "TL'de ve TL cinsi piyasalarda bugün iki yönlü oynaklık oldu. Enflasyon ve para politikası ilişkisi TL'de değer kayıplarının ana nedeni ancak piyasadaki söylentiler de bugün fiyatlamalara yansıdı. TL'de önce değer kaybı ardından bu kayıpların belirign azaldığını gördük" dedi.



Fed toplantısı öncesinde oynaklık devam ediyor. Saat 15:30 itibariyle dolar yeniden 9,72 seviyesine çıkarken, borsa 1520 puana geriledi.

Gözler Fed'e çevrildi

Piyasaların gözü ABD Merkez Bankası'nın (Fed) TSİ 21.00'de açıklayacağı kararlarda olacak. Fed'in aylık 120 milyar dolar seviyesinde olan varlık alımlarını ne zaman azaltacağına dair açıklamaları önemli. Piyasalar taperingin kasım yada aralık ayında başlayacağını düşünüyor.