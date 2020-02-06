Piyasalarda pozitif seyir güçlendi

06 Şubat 2020

Küresel pay piyasaları, ABD Başkanı Donald Trump'ın azil yargılamasında aklanması, beklentilerden iyi gelen makroekonomik veriler ve ticaret gelişmeleri ile pozitif seyrini güçlenerek sürdürüyor.

Dolar/TL ve euro/TL kurlarındaki yatay hareket sabah saatleri itibarıyla bugün de devam ediyor. Dün 5,9805'ten kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,9831 seviyesinde işlem görüyor.

Brent petrolun varili düne göre yüzde 1,97 artışla 56,40 dolardan işlem görürken altının ons fiyatı ise 1156 dolar seviyelerinde...

Uzmanlar, yurt içi piyasalarda Suriye ile ilgili gelişmelerin yanı sıra yurt dışındaki haber ve veri gündeminin yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacağını dile getiriyor.



ABD'de Trump aklandı, yeni rekorlar geldi

ABD'de Senato'daki azil yargılamasının dün akşamki oylamasında beklendiği gibi Trump'ın aklanması, Çin'in gümrük tariflerinde indirime başlayacağı haberi ve özel sektör istihdamının ocakta tahminleri aşması ile New York borsasında rekorlar kırıldı. Dün S&P 500 endeksi yüzde 1,13 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,43 değer kazanarak kapanış rekorlarını geliştirirken, Dow Jones endeksi yüzde 1,68 artarak tarihi zirvesinin hemen altında günü tamamladı.

Asya piyasaları Çin'in gümrük tarifeleri ile hareketlendi

Bugün Çin'in ABD'ye uyguladığı gümrük tarifelerini 14 Şubat'ta düşüreceği ve koronavirüsüne ilişkin ilaç geliştirme çalışmalarının hızlandığı haberleri sonrası Asya borsalarında yükselişler ivme kazanırken, Brent petrolün varil fiyatı da yaklaşık yüzde 2 değer kazandı. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,6, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,5 yükseliş kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Almanya, aralık ayı fabrika siparişleri

12.00 Avro Bölgesi, ECB ekonomik bülteni

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

16.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları