Piyasalarda pozitif seyir hakim

05 Temmuz 2018

Seçim sonrası Borsa İstanbul'da ve döviz kurlarında yaşanan pozitif ayrışma ve tepki yükselişi beklenenin üzerinde gelen enflasyon verisi ile sekteye uğradı. BIST 100 endeksi, verinin açıklandığı gün 96 bin seviyelerine kadar geri çekilirken, dolar/TL 4,72'nin üzerini gördü.

Bugün ise Merkez Bankası'nın 24 Temmuz toplantısında faiz artışına gideceği beklentileriyle TL'deki değer kaybı dururken, BIST 100'de yurtdışındaki pozitif eğilimin de etkisiyle dün başlayan tepki yükselişi devam etti.

Sabah saatlerinde 4,68 sınırında bulunan dolar/TL, öğle saatlerinde 4,6314'e kadar geriledi. BIST 100 ise alıcılı başladığı günün ilk yarısında yüzde 1,36 değer kazanarak 98.548 puana çıktı.

İki yıllık tahvil faizinde 10 yılın zirvesi

Tahvil faizlerinde de hem enflasyonun, hem de gelecek haftaki yüklü Hazine ihalelerinin baskısı görülüyor.

Enflasyon verisi sonrasında tarihi zirve yapan 10 yıllık gösterge tahvil faizleri saat 14:00'te yüzde 17.70 seviyesinde yer aldı.

Bugün yüzde 20'nin üzerini test ederek 10 yılın zirvesini gören iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise yüzde 19.94 seviyesinde yer aldı.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin TCMB'nin faiz konusunda gereken adımı atacağını söylemesinin kurda toparlanma sağladığını belirtmişti.

Yurtiçinde bugün TCMB saat 14.30'da haftalık menkul kıymet istatistiklerini ve yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatlarını açıklayacak. Yurtdışında ise saat 15.15'te ABD ADP özel sektör istihdamı, saat 15.30'da ABD işsizlik maaş başvuruları ve saat 17.00'de ABD ISM hizmetler endeksi açıklanacak. Piyasalar ayrıca yarın saat 15.30'da açıklanacak olan ABD tarımdışı istihdam verisini bekliyor.

Öte yandan ABD yarından itibaren Çin'den ithal 34 milyar dolar tutarında üründen gümrük vergisi almaya başlayacak. Beijing'in de buna misilleme yapma sözü vermesi ardından Asya borsaları bu endişe verici belirsizliğin etkisiyle zayıf seyir izliyor.

2 yıllık tahvil faizi 10 yılın zirvesinde

Borsa pozitifte

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,36 artışla 98.549,74 puandan tamamladı.Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.319,67 puan artarken, toplam işlem hacmi 3,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Analistler teknik açıdan BIST 100 endeksinin 97.700 puanın üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda 99.400 seviyesinin direnç olarak öne çıkacağını dile getirerek, 96.000 puanın ise destek konumuna geldiğini kaydetti.

Borsada 'güçlü satış' riski sürüyor

Şeker Yatırım tarafından paylaşılan bültende, "Tahvil faizlerinin yüksek seyrini koruması ve CDS’lerin 300 seviyesi üzerinde seyri TL varlıklara ilişkin yüksek risk fiyatlamasının devam ettiğine işaret ediyor" denildi.

Bültende, "BIST’te seçim öncesi güçlü negatif ayrışma olması ve hisse değerlemelerinin oldukça cazip seviyelere gelmesi sonrası diğer TL varlıklara göre güçlü görünüm var. Ancak yükselen faizlerin hisse değerlemelerini orta vade için aşağı çekeceğini unutmamak gerekir. Dolayısıyla BIST’te halen yükselişler tepki niteliğinde ve tepki yükselişlerinde kısa vadeli alınan pozisyonlar zarar-kes seviyelerinin kısa aralıklarla belirlenerek ihtiyatlı yaklaşımın devam ettirilmesinde yarar var. BIST’te yükselişlerin düşük hacimle gerçekleşmesi de tepki yükselişinin henüz çok güçlü olmadığına ve tepki yükselişi sonrası yeniden anlık güçlü satış yaşanma riskinin devam ettiğine işaret ediyor. BIST seçim sonrası yurtdışıyla daha yüksek korelasyonla hareket etmeye başladığı için ticaret savaşı endişelerinin azalmasıyla yurtdışı borsalarda oluşan tepki yükselişinin devamı durumunda BIST’te tepki yükselişini devam ettirmesi beklenir. Çok güçlü olmasa da BIST’in bugünkü yükselişinde yabancı alışlarının olması ve yurtdışı piyasalardaki güçlü pozitif seyrin etkisiyle ikinci yarıda pozitif seyrini devam ettirmesi beklenmektedir" ifadeleri yer aldı.