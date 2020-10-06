Piyasalarda pozitif seyir sürüyor

06 Ekim 2020

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüs tedavisinin ardından hastaneden taburcu olması ve ABD'de koronavirüs yardım paketinin netleşmeye başlamasıyla yükselmeye devam ediyor. Asya borsaları iki haftanın zirvesine tırmanırken petrol kazanımlarını artırdı.



Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,71 yükselerek son iki haftanın zirvesini gördü. Japonya'nın Nikkei endeksi de yüzde 0,4; Avustralya'nın ASX 200 borsaları yüzde 0,2 civarı artıda bulunuyor. S&P 500 endeksinin gece yapılan işlemlerle son bir ayın zirvesini görmesini takip eden S&P 500 vadeli işlemleri yüzde 0,1 düzeyinde yükselişte.

Dolar/TL ve euro/TL sakin



Yurt içi piyasalarda ise dolar/TL kuru 7,75-7,76 aralığında dengelenirken bu seviyeleri sabah saatlerinde de koruyor. Euro/TL de benzer bir hareketle 9,14'ün hemen üzerinde el değiştiriyor. Borsa İstanbul'da da işlemler, küresel piyasalardaki yükselişe paralel bir şekilde yüzde 0,38 primle 1.165 puandan başladı.

Saat 10:10 itibarıyla; dolar/TL 7,7445'ten; euro/TL ise 9,1370'ten işlem görüyor.

Altın 1911 dolar düzeyinde

Altın fiyatları risk iştahının artmasıyla gerilerken doların değer kaybı altındaki kayıpları sınırladı. Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.1 gerileyerek 1,911.22 dolardan işlem gördü. ABD altın vadeli işlemleri %0.2 gerileyerek 1,915.90 dolar seviyesinden alıcı buldu.

Trump'ın taburcu edilmesi ve Meksika Körfezi'ne yönelen fırtına petrolü yükseltti



COVID-19 testi pozitif çıkan ABD Başkanı Donald Trump'ın 3 günlük bir tedavinin ardından taburcu edilmesi, yeni bir tropikal fırtınanın Meksika Körfezi'ne yönelmesi ve Norveç'te petrol işçilerinin grevi uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarını yükseltti. Brent petrol düne göre yüzde 0,5 civarı artışla 41,55 dolara ulaşırken ABD ham petrolü de 39,46 dolar seviyesinden işlem görüyor.



Analistler, ABD'de dördüncü koronavirüs teşvik paketi için Pelosi ile Mnuchin arasında görüşmelerin devam etmesinin de piyasadaki olumlu havaya destek verdiğini ifade ediyorlar.

Bugün piyasada gözler API'nin haftalık petrol stoklarında olacak ve bu verilerin ABD'de talep görünümü konusunda ortaya koyacağı resme bakılacak.