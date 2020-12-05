Piyasalarda ralli sürecek mi?

UFUK KORCAN

Kasım ayı da yılın diğer ayları gibi oldukça hareketli geçti. Dünyada pandeminin gelişimi izlenirken içeride ekonomi yönetiminde yaşanan değişiklikler gündeme damgasını vurdu. Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Lütfi Elvan’ın Merkez Bankası Başkanlığı’na da Naci Ağbal’ın getirilmesiyle verilen piyasa dostu mesajlar ve atılan normalleşme adımları piyasalar tarafından coşkuyla karşılandı. Uzun süre Türkiye piyasalarında net satıcı konumunda olan yabancı yatırımcılar yeniden Türkiye’yi radarlarına aldılar ve 2 haftalık sürede hem hisse senedi hem de tahvil piyasalarında net 1.5 milyar dolarlık alım gerçekleştirdi. Ancak bireysel yerli yatırımcıların döviz talebi hız kesse de sürüyor. 27 Kasım haftasında bireyseller 101 milyon dolarlık döviz alırken kurumlar 289 milyon dolarlık döviz sattı.

Aşı haberleri izleniyor

Avrupa’da vaka sayılarındaki artış nedeniyle kısıtlamaların artırılması ekonomi üzerinde baskı oluşturmaya devam ederken aşı haberleri yakından takip ediliyor. Öte yandan ABD’deki başkanlık yarışını kazanan Joe Biden’ın ekonomi kurmaylarının kim olacağı, ekonomi destek paketleriyle ilgili gelişmeler ve ABD’nin nasıl bir dış politika izleyeceği yine piyasalar tarafından izlenen diğer gelişmeler. Türkiye’de de pandemiyle mücadelede yeni önlemler devrede. Ekonomik cephede de yeni veriler gelmeye devam ediyor. Türkiye ekonomisi bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 6,7 büyüdü. Beklenti ise büyümenin yüzde 5 civarında gerçekleşmesi yönündeydi. Perşembe günü açıklanan enflasyon rakamları ise beklentilerin oldukça üzerinde geldi.

Stratejiler belirleniyor

Hafta içinde Doğu Akdeniz’de Libya’ya insani yardım götüren Rosaline A isimli bir Türk kargo gemisi Alman Hamburg fırkateyni tarafından durduruldu. Alman askerlerinin uluslararası hukuka aykırı bir şekilde gemiye çıkmaları ve arama yapmak istemeleri ilişkilerin gerilmesine neden oldu. Bu hafta Avrupa Birliği’nden Türkiye’ye yönelik gelecek açıklamalar önemli. Evet, tüm bu gelişmelerin ardından piyasalarda kartlar yeniden karılmaya başlandı. Piyasalardaki rallinin geleneksel yılsonu rallisiyle birleşip aralık ayında da devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Aracı kurumlar da hazırladıkları strateji raporlarında aralık ayına ilişkin beklentilerini açıklamaya başladılar.

BORSADA 1.370 ÖNEMLİ DİRENÇ

Bu hafta gözler AB liderler zirvesinde. AB’den bir yaptırım ya da kısıtlama gelmedikçe BIST’te kâr satışları yaşansa da yabancı ilgisiyle alım fırsatı olarak değerlendirilmesi ve TL’nin de değer kazançlarının sınırlı da olsa devam etmesi bekleniyor. Bundan sonraki dönemde, gelecek haberlere bağlı olarak hareket etmesi beklenen Borsa İstanbul’da 1.290 seviyesi kritik. Bu seviyenin altına inilmesi halinde 1.250 ve devamında 1.225-1.200 aralığının gündeme gelebileceği söyleniyor.

Kâr satışlarına dikkat!

Yukarıda ise mart ayında başlayan ve bugüne kadar devam eden yükselen kanalın üst bandının bulunduğu 1370 civarı en önemli direnç bölgesi. Gedik Yatırım’ın hazırladığı strateji raporuna göre bu bölgeye yakın yerlerden kısa vadeli de olsa kâr satışları gelebilir. Şeker Yatırım olası düşüşlerin alım fırsatı olarak kullanılacağını düşünüyor.

PİYASALARIN GÜNDEMİNDE NELER VAR?

• Para politikasında atılan normalleşme adımlarının yeni kararlarla desteklenip desteklenmeyeceği,

• AB zirvesinden yaptırım kararı çıkıp çıkmayacağı,

• Pandemiyle mücadelede yeni kısıtlamaların uygulamaya alınıp alınmayacağı,

• TCMB’nin aralık toplantısı,

• COVID-19 aşısıyla ilgili gelişmeler,

• Açıklanacak ekonomik veriler, Yerli yatırımcıların döviz talebi.

AB’den yaptırım gelmezse dolarda yukarı hareket zor

Aşı ile ilgili olumlu gelişmeler ve ABD’deki mali teşvik paketi ile ilgili iyimser açıklamalar son günlerde küresel döviz piyasaları üzerinde etkili. Bu hafta AB zirvesinden Türkiye’ye yönelik bir yaptırım kararı çıkması halinde Türk Lirası’nda negatif ayrışma gündeme gelebilir. Dolar endeksi (DXY) son iki buçuk yılın en düşük seviyesine gerilerken, Euro/dolar paritesi 1.21’in üzerinde. Şu aşamada, genel olumlu risk algısının devam etmesi ve dolardaki belirgin zayıflığın gelişmekte olan ülke para birimlerini desteklemeye devam edebileceği düşünülüyor. Perşembe günü beklentilerin üzerinde gelen kasım ayı enflasyon rakamları kurlar üzerinde geçici de olsa bir baskı yarattı ve dolar/TL 7.90’ın üzerini gördü. Ancak bu seviyeden yeniden düşüşe geçti. Türkiye’nin ülke risk primi (5 yıllık CDS) de 400 baz puanın altında kalmaya devam ediyor. Dolayısıyla, olası baskı sınırlı kalabilir ve dolar/TL 7.93-7.94 güçlü direnç bölgesi altında kalabilir. Aşağıda ise 7.72 destek konumunda.

Atılan normalleşme adımları

• TCMB 475 baz puanlık faiz artışı ile fonlamayı tek faizden ve tek kanaldan yapmaya başladı.

• Swap limitlerinde artışlar geldi.

• Bankacılık sektörü tarafında aktif rasyosu ve zorunlu karşılıkların kredi büyümesine bağlanması kuralı kaldırıldı.

• BDDK aktif rasyosu hesaplamasını kaldırma kararı aldı.