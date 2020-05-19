Piyasalarda risk iştahı artıyor

19 Mayıs 2020

Küresel piyasalar, dün yaşanan sert yükselişlerin ardından bugüne de pozitif başlangıç yaptı. ABD'li biyoteknoloji firması Moderna'dan dün yapılan açıklamada koronavirüse karşı üzerinde çalışılan aşının 1. faz klinik deney aşamasını geçtiği belirtilirken, söz konusu gelişmeler yatırımcıların risk iştahını artırdı.



ABD vadelilerinde işlemler yüzde 1'e yakın artıda seyrederken; dünkü alıcılı seyri tam anlamıyla yakalayamayan Asya piyasalarında bugün yüzde 2'ler civarında yükselişler dikkat çekiyor. Güney Kore KOSPI Endeksi, yüzde 2,2'lik artışla kapanırken Japonya'da NIKKEI Endeksi yüzde 1,5 değerlendi. Çin borsaları ise yüzde 1 civarında yükseldi.

Avrupa borsaları, güne alıcılı başladı

Avrupa'da açılışların ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 değer kazanarak 342 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1 artarak 11.165 puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,5 yükselişle 6.081 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,4 primle 6.805 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 kazançla 4.514 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,5 artışla 17.494 puan oldu.

Türkiye piyasaları tatilde

Türkiye'de piyasalar 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bugün kapalı. Uluslararası piyasalarda işlem görmeye devam eden dolar/TL kuru 6,87; euro/TL 7,51 düzeyinden el değiştiriyor.

Petrolde yükseliş sürüyor

Salgın sonrası ekonomilerin açılmasıyla artan talep ve arz kısıntısının etkisiyle petrol fiyatlarında yükseliş sürüyor. Nisan ayının 3. haftasında 15 dolara kadar çekildikten sonra yükselişe geçen brent petrolün varili, 35 doların üzerinde seyrediyor. ABD tipi ham petrolde ise işlemler 32 dolardan geçiyor.

ABD borsalarında yüzde 3'ün üzerinde primle kapattı

Salgına karşı aşı haberleri piyasalarda moralleri yükseltiyor. Massachusetts merkezli biyoteknoloji firması Moderna, üzerinde çalıştıkları COVID-19 aşısının, 1. faz klinik deney aşamasında, insan vücudunda, COVID-19'u geçiren kişilerin vücudundakine benzer bağışıklık sağladığını duyurdu. Özellikle ABD borsalarında yaşanan dünkü yükselişte bu haber akışı çok etkili oldu. New York borsası, koronavirüse karşı yürütülen aşı çalışmasının ilk klinik deneylerinden olumlu sonuç alındığı haberiyle haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı. Kapanışta, Dow Jones endeksi 900 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 3,8 artışla 24.586,47 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi, yüzde 3,08 artarak 2.951,82 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,4 yükselişle 9.234,83 puana çıktı.