Piyasalarda risk iştahı zayıf

Küresel piyasalar yeni haftaya zayıf başlıyor. Japonya'nın bugün kapalı olduğu Asya'da ekranlar kırmızı. ABD vadeli işlemlerde de satıcılı görünüm etkili.

ABD'de cuma günü açıklanan verilere göre, tarım dışı istihdam eylülde 263 bin artışla beklentilerin üzerinde geldi. Ülkede işsizlik oranı ise yüzde 3,5 ile 50 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Açıklanan veriler sonrası ABD Merkez Bankası'nın (Fed) kasımda 75 baz puan faiz artışına gideceği ihtimali yüzde 76,7'ye yükseldi. Agresif faiz artırımlarının devam edeceği beklentilerinin güçlenmesi ile tahvil ve pay piyasalarından çıkışlar hızlandı, dolar endeksi yükselişini sürdürdü.

Asya tarafında, ABD yönetiminin, gelişmiş çiplerin Çin'e ihracatına yönelik yeni kısıtlamalar getirmesinin ardından yeni haftanın satıcılı başladığı görülüyor. Teknoloji hisseleri öncülüğünde kapanışa yakın Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,5 ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,2 gerilerken, geçen hafta boyunca kapalı olan Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 düşüşle seyrediyor. Japonya ve Güney Kore piyasalarında ise tatil dolayısıyla işlem yapılmıyor.

Bu hafta merkez bankası yetkililerinin sözle yönlendirmeleri, açıklanmaya başlayan 3. çeyrek şirket finansal sonuçları ve yoğun veri gündeminin fiyatlamalar üzerinde etkili olabileceğini aktaran analistler, IMF-Dünya Bankası toplantısından gelecek değerlendirmelerin de yakından izleneceğini bildirdi.

Yurt içinde haftalık bazda yüzde 12 prim yapan borsada bu haftanın da hareketli geçmesi bekleniyor. Analistler, bugünün veri gündeminin nispeten sakin olduğuna işaret ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.450 puanın destek, 3.570 ve 3.620 seviyelerinin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Dolar/TL'de ise 18.57 seviyelerinde yatay açılış gerçekleşti. Euro/TL 18.07 seviyelerinde işlem görüyor.