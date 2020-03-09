Piyasalarda risk-off modu!
Petrol fiyatlarındaki tarihi düşüş ve koronavirüs salgınının ekonomide tahribat yaratacağından kaygılanan yatırımcıların, riskli varlıklardan çıkışı hızlandı. ABD borsaları güne yüzde 7 kayıplarla başladı. Yurt içinde BIST 102 bine indi, dolar 6.10'un üzerinde dalgalanıyor...
Küresel piyasalar, yeni haftaya petrol fiyatlarındaki sert düşüşün negatif etkisi ve devam eden koronavirüs salgınına ilişkin endişelerle başladı. Risk-off modu sert kayıpları beraberinde getirirken, Borsa İstanbul'da da satışlar yoğunlaştı.
ABD borsasının yüzde 7 düşüşlerle açılması sonrası, devre kesici çalıştı ve ABD’de işlemler durdu.
Güne 3 bin puan düşüşle başlayan BIST 100 Endeksi, aşağı yönlü hareketini gün boyu sürdürdü. Endeks yüzde 6’yı aşan kayıpla 102.500 seviyelerine geldi.
BIST-100 endeksi, bir önceki haftayı yüzde 9 civarı kayıpla tamamlamasının ardından, geçen hafta da her iki yönlü dalgalanmış ancak haftayı yüzde 3.4 değer kazancı ile tamamlamıştı.
Dalgalanan dolar/TL 6.10'un üzerinde
Küresel borsalar koronavirüs salgınının ekonomide tahribat yaratacağından kaygılanan
yatırımcıların riskli varlıklardan çıkışı sürdürmesiyle sert kayıplarına devam ederken; dolar/TL sert dalgalansa da günü sınırlı bir kayıpla tamamlamaya hazırlanıyor. Gece 6.20 seviyesini gören dolar/TL, yurt içi işlemlerde 6.09 seviyelerine kadar indi. Kur, saat 16:45 itibariyle 6.12 seviyesinde.
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Petrol fiyatlarında tarihi düşüş!