Piyasalarda S-400 tedirginliği sürüyor

26 Kasım 2019

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Trump'ın Çin ile ticaret anlaşmasına çok yakın oldukları açıklamasıyla haftaya pozitif bir başlangıç yaparken, Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 füze savunma sisteminin testlerine başlanacağı haberi ile yurtiçi piyasalardaki olumlu hava yönünü terse çevirdi.

Geçtiğimiz hafta Türk Lirası karşısında değer kaybeden dolar, bu haber ile birlikte yükselişe geçerek 5.70'ten 5.7537'e kadar yükseldi. BIST 100 endeksi ise, günü yüzde 1,13 azalışla 105.382 puandan tamamladı.

Bu sabah ilk işlemlere baktığımızda dolar/TL kurunun dünkü kapanış seviyelerine yakın seyrettiği gözleniyor.

Dün kapanışı 5,7382'den yapan dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,7450 seviyesinde işlem görüyor. Analistler, dolar/TL'de ise 5,7550 ve 5,7820 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Borsa İstanbul 100 endeksi ise 185 puan artışla 105.568 puandan açıldı.

Analistler, endeks için 105.000 üzerinde kalındığı sürece orta vadeli yükseliş trendi içindeki hareketin sürebileceğini öngörüyor.