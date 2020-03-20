Piyasalarda sakin ve alıcılı gün

20 Mart 2020

Dünya Online

Küresel piyasalar, koronavirüs kaynaklı yoğun haber akışı, merkez bankaları ve ekonomi yönetimlerinin açıkladığı paketlerin üst üste geldiği haftayı nispeten sakin kapatmaya hazırlanıyor. Son günlerin en düşük oynaklığının görüldüğü işlem gününde ABD borsaları yüzde 1 civarı artıda kapandı. Son günlerde defalarca uygulanan devre kesiciler, dünkü işlemlerde hiç uygulanmadı. Sabah saatlerinde ABD vadelilerinde de işlemler hafif yukarı yönlü gerçekleştiriliyor. Piyasalardaki iyimserliğe paralel olarak Asya borsaları da alıcılı seyrediyor.

Borsa İstanbul da artıda

Borsa İstanbul da küresel borsalardaki alıcılı seyrin etkisiyle yüzde 2,37 artışla 87 bin 217 puandan başladı. Açılış sonrası alımlar devam ederken endeks 87 bin 500 seviyelerinde dengelendi.

Dolar endeksinde yükseliş devam ediyor

Dolar, rezerv para konumu ve artan dolar likiditesi ihtiyacı nedeniyle global bazda değer kazanmaya devam ediyor. Dolar endeksi, 2017 yılının ardından ilk kez 100 seviyesinin üzerine çıktı. Gece 103 seviyesini gören dolar endeksi bu sabah ilk işlemlerde 102.8 civarında hareket ediyor. Euro/dolar paritesi dolar endeksindeki bu yükselişte birlikte 1.08 seviyesinin altına indi.

Dolar endeksindeki bu güçlenme sonrasında 6.50'yi geçerek son 2 yılın en yüksek seviyesine gelen dolar/TL kuru, bu sabah 6,51 seviyelerinde bulunuyor. Euro/TL ise 7 liranın hemen üzerinde el değiştiriyor.

Petrol fiyatları Trump'ın açıklamalarıyla yüzde 20 yükseldi

Hafta ortasında 25 doların altına kadar çekilen Brent petrol, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları sonrası petrol yeniden 30 dolar sınırına yükseldi. Trump, petrol fiyatlarındaki düşüşün temel gerekçesi olan Suudi Arabistan ile İran arasındaki fiyat ve arz sorunuyla ilgili iki ülke arasında arabulucu olacağını açıklamıştı. Bu sözler sonrası petrol fiyatlarındaki yüzde 20'nin üzerinde değer artışları görüldü. Brent petrol fiyatları saat 08:15 itibarıyla 29,15 dolar civarında değerleniyordu.

ABD borsaları sakin kapandı



Dow Jones endeksi yüzde 0,96 artışla 20.090,45 puandan; S&P 500 endeksi yüzde 0,66 artarak 2.413,88 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 2,3 yükselişle 7.150,58 puandan kapandı. Koronavirüs salgınının ekonomik etkilerine ilişkin endişeler sürerken hükümetler ve merkez bankalarınca alınan tedbirler endekslerin yukarı yönlü bir seyir izlemesinde etkili oldu.