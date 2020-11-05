Piyasalarda seçim dalgası

05 Kasım 2020

Şebnem TURHAN

Dolar, önceki gün ABD seçimlerinin hemen öncesinde 8.54 liraya kadar tırmanarak psikolojik sınır 8.5 lirayı geçti, ardından piyasada yaratılan Merkez Bankası’ndan faiz artışı beklentisiyle 8.40 liraya geriledi. ABD seçim belirsizliğine uyandığımız dün küresel fiyatlamalara paralel dolar 8.39/8.52 lira arasında dalgalandı. Analistler ABD seçimlerinin de etkisinin yanı sıra Merkez

Bankası’ndan hamle gelmemiş olmasının da TL’deki oynaklıkları artırdığını dile getirdi. Önceki gün 10 lirayı aşarak yeni zirvesini gören Euro ise 9.78-9.95 lira arasında hareket etti.

Önceki gün Türkiye piyasalarının kapanmasıyla uluslararası işlemlerde dolar 8.40 liraya doğru sert düştü. Analistler 19 Kasım toplantısını beklemeden Merkez’in olağanüstü bir toplantı ile faiz artışı yapabileceği beklentilerinin fiyatlandığını ifade etti. Dün sabah ise ABD seçimleri fiyatlamaları öne çıktı ve Türk Lirası’nda yüksek dalga boylu hareketler yaşandı.

Biden, Trump savaşında dün sabah Trump’ın daha ileride görünmesiyle Borsa İstanbul yükseliş yaşarken Halkbank hisselerindeki sert hareket dikkat çekti. Açılışta yüzde 2,7 değer kazanan Halkbank hisselerinde yükseliş ilk seansta yüzde 7’ye kadar çıktı. Öte yandan ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti ise önceki gün itibariyle yüzde 13,94’e çıktı, böylece temmuz ortasından beri 650 baz puan sıkılaştırmaya gidildi.

Teknik analiz neyi gösteriyor?

Uzmanlar, teknik analizlerde Dolar/TL grafiğinde 8.50 seviyesinin üstünün iki defa test edilmesinin ardından bu seviyenin üzerinde kalınıp kalınmaması yükselen trendin devamı konusunda görüşlerin netleşmesini sağlayacağını belirtiyor. Analistlere göre Dolar/TL grafiğinde kısa vadede 8.50 direnç seviyesinin kırılması durumunda 8.55-8.60 hedef haline gelirken, 8.42 seviyesinin aşağı kırılması 8.36 ve 8.25 lira seviyesini destek haline getirebilirç