Piyasalarda son durum: Dolar ve euro ne kadar oldu? (14 Şubat 2023)

Kur tarihi zirvelerinde yatay seyrederken, piyasalarda geniş bir coğrafyada binlerce binanın yıkılmasına neden olan depremin etkileri ve maliyeti izleniyor.

Bugün iç gündemde depremle ilgili tedbirlerin görüşüleceği ve Cumhurbaşkanı başkanlığında yapılacak kabine toplantısı ile MHP'nin TBMM grup toplantısı yer alıyor.

Ekonomistlerin ve ekonomi yetkililerin ilk hesaplamaları depremin maliyetinin 50 milyar aşacağı bulabileceğini gösteriyor ancak yeni raporlar maliyetin bu tutarın da üzerine çıkabileceğine işaret ediyor. TÜRKONFED haftasonu yayımladığı raporda maliyetin 84.1 milyar dolara ulaşabileceğini, İstanbul Analytics ise toplam etkinin 100 milyar doları bulabileceği tahmininde bulunuldu.

Depremde arama kurtarma çalışmaları bir hafta geçmiş olmasına rağmen bazı bölgelerde hâlâ devam ederken, hayatını kaybedenlerin sayısı 31,643 oldu.

Geçen hafta Pazartesi sabaha karşı ve öğlen saatlerinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem, yaklaşık 13.4 milyon kişinin yaşadığı 10 il ve Suriye'nin kuzeyinde büyük yıkıma yol açtı. 10 ilde olağanüstü hal ilan edildi.

Dolar ve euro ne kadar oldu?

Döviz piyasasında arz ve talebi TCMB'nin aldığı önlemler belirlediği için piyasada son aylarda keskin hareketler görülmüyor. TL geçen yılın tamamında, büyük bölümü yılın ilk yarısında olmak üzere dolar karşısında %29.6 değer yitirdi. Dolar/TL bu sabah saat 08.46'da 18.8400/18.8425 seviyesinde. Deprem sonrasında TL, dolar karşısında anlamlı değişim göstermedi. Euro/TL kuru ise 20.23 seviyelerinde yer alıyor.

ABD enflasyon verisi izleniyor

Asya borsaları, bugün açıklanacak ABD enflasyonun verilerinin yavaşlama göstereceği beklentisiyle dün Wall Street'te görülen yükselişe paralel olarak yükselirken, yen Japonya hükümetinin Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) yeni başkan adayını açıklamasının ardından kayıplarını telafi etti.