Piyasalarda son durum

10 Ekim 2019

Jeopolitik risklerin de fiyatlanması ile 5.80'in üzerine taşınan Dolar/TL'de yukarı yönlü eğilim sürüyor. Kur 5.8920 seviyesine kadar yükseldi. Dolar/TL'de bugün en düşük ise 5.8615 seviyesi test edilmişti. Saat 14:15 itibariyle işlemler 5.8915 seviyesinden geçiyor.

Güne yükselişle başlayan ve 102.259 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi ise döviz kurlarındaki yükselişin negatif etkisiyle bu seviyeden gelen satışlarla 98.500 - 99.000 bandında dengelendi.

Saat 14:15 itibariyle BIST 98.930 (-%0,73) seviyesinde yer aldı.

Analistler, ABD başta olmak üzere Batılı ülkelerin Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklamaları ve yürütülen diplomasinin piyasaların yönü üzerinde etkili olduğunu kaydederek, özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın iç siyasi endişeleri gözeterek yaptığı çelişkili açıklamaların belirsizliği artırdığını söyledi.

Trump'ın çelişkili açıklamaları ile döviz kurlarında oynaklığın arttığını bunun da pay piyasalarında satışların güçlenmesine neden olduğunu aktaran analistler, bu etkinin kısa süreli olmasının, enflasyon ve cari denge görünümündeki iyileşme ile ekonomideki dengelenme sürecine ilişkin fiyatlamaların piyasalarda tekrar gündeme gelmesinin beklendiğini bildirdi.

Kur ve borsada oynaklık sınırlı kalabilir



