Piyasalarda tansiyon düştü

10 Ekim 2017

DÜNYA ONLİNE

ABD ile vize krizi ve Suriye'nin İdlib kentine yapılan askeri hareketin gölgesinde haftaya ağır kayıplar vererek başlayan yurtiçi piyasalar, bugün önemli bir toparlanma gerçekleştirdi.

Güne sınırlı düşüşle 3.69 seviyesinin hemen altında başlayan dolar/TL, gün boyunca aşağı yönlü bir seyir izledi ve özellikle öğleden sonra gerçekleşen düşüşle 3.67 seviyesinin altına indi. Bir ara 3.6620 seviyesine kadar inen kurda işlemler saat 17:46 itibariyle 3.6760 seviyesinden geçiyor. Euro ise 4.3420 seviyesinden işlem görüyor.

Öte yandan, dün 99.200 puana kadar düşüş gösterdikten sonra gelen tepki alımlarıyla bir miktar toparlanan ve günü yüzde 3'e yakın kayıpla 101.000 seviyelerinde kapatan Borsa İstanbul 100 endeksi, bugün tepki alımlarını sürdürdü ve 103.000 puanı geçti.

BİST 100, saat 17:45 itibariyle yaklaşık olarak 2200 puan artışla (yüzde 2,10) 103.500 puan seviyelerinde bulunuyor.

Tahvil faizlerinde de gevşeme eğilimi hakim.

Yükselişin temel anlamda bir tepki hareketi olduğu düşünülmekle beraber, ABD Büyükelçisi John Bass'ın, vize yasağıyla ilgili yaptığı "Bu, Türk vatandaşlarına yönelik bir vize yasağı değildir. Yeni vize başvurularının değerlendirilmesinin askıya alınmasıdır. Büyük üzüntüyle aldığımız bir karardır. Uzun sürmeyeceğini umuyoruz" açıklamasının etkili olduğu da vurgulanıyor.

Analistlere göre, Türkiye ve ABD yetkililerinden gelecek ılımlı mesajlarla gerginliğin tonunun azaltılması ve sonrasında da vize yasağının kaldırılması sonrası TL varlıklar olumlu etkilenecek. Ancak, kısa vadede bir belirsizlik süreci olacağı gözardı edilmiyor.