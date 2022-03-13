Piyasalarda tarihi hafta: Savaş, yol haritalarını değiştirir mi?

Rusya-Ukrayna savaşıyla dalgalanan piyasalarda gözler bu hafta başta Fed olmak üzere, merkez bankalarının faiz kararlarında olacak. Kritik haftada; 16 Mart'ta Fed, 17 Mart'ta TCMB ve BoE, 18 Mart'ta ise BoJ faiz kararlarını duyuracak. Toplantı masalarında, savaşın ekonomik etkileri ve senaryolar da yer alacak. En fazla merak edilen konu ise 'savaş, merkez bankalarının aksiyon planında bir değişikliğe neden olur mu?'Atılacak faiz adımları kadar, verilecek mesajlar da piyasaların seyri açısından önemli.

Fed, düğmeye basacak

Fed'in 16 Mart Çarşamba günü açıklayacağı faiz kararı ve mesajları son derece önemli. Fed'in bu toplantıda Kasım 2018'den bu yana ilk kez faiz artışına gideceği fiyatlandı. Ancak savaş sonrası aksiyon planında bir değişiklik olur mu? sorusu da bir yandan merak ediliyor... Ekonomistlere göre yüksek enflasyon karşısında, savaşın ekonomik etkilerine rağmen, Fed beklendiği şekilde düğmeye basacak ve faizi 25 baz puan artıracak. Analistler, faiz kararıyla birlikte karar metni ve Fed Başkanı Powell'ın sözle yönlendirmelerinde gelecek dönem para politikasına yönelik ipuçlarının aranacağını vurguladı.

TCMB, ilk çeyreğe işaret etmişti!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), gösterge faizin yüzde 14’e çekildiği 17 Aralık 2021 tarihindeki toplantısda, 2022 yılının ilk çeyreğine kadar izlemede kalınacağını, alınan tedbirlerin sonuçlarının görülmesi sonrası durumun tekrar değerlendirileceğini bildirmişti. Türkiye'nin reel faiz oranı (-40.4) ile gelişmekte olan piyasaların arasında açık ara en düşük seviyede. PPK, yüzde 54'ü aşarak 20 yılın zirvesine çıkan enflasyon, Rusya ve Ukrayna savaşının etkileri ve 16 Mart'ta Fed'in faiz artışına başlayacak olması gibi zorlu bir süreçte toplanıyor. PPK'nın 17 Mart'ta faiz artıracağı söylentileri sosyal medyada yankı buldu. Anketler para politikasına dair mevcut duruşun değiştirilemeyeceğine işaret ediyor.

İngiltere'den artırım bekleniyor

Haftanın bir diğer 'aksiyon' beklenen toplantısı ise İngitere'de... 17 Mart Perşembe günü İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararını açıklayacak. BoE'nin politika faizini 25 baz puan artıracağı fiyatlanırken, karar metninde ve BoE Başkanı Andrew Bailey'nin toplantı sonrasında yapacağı açıklamalarda bankanın gelecek dönemdeki para politikasına ilişkin ipuçları aranacak.

Cuma günü Japonya'dan faiz kararı gelecek

Haftanın son işlem gününde ise Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) faiz kararı izlenecek. BoJ'un politika faizini değiştirmesi beklenmezken, karar metnindeki değişikler ve BoJ Başkanı Haruhiko Kuroda'nın açıklamalarında gelecek döneme ilişkin ipuçları takip edilecek. Bölge genelinde COVID-19 salgını da etkisini sürdürürken, artan emtia fiyatları ve jeopolitik riskler enflasyon endişesini beslemeye devam ediyor.

ECB, beklenenden 'şahin' çıktı!

Avrupa Merkez Bankası (ECB), geçen hafta faizde bir değişikliğe gitmedi. Ancak piyasa ECB Başkanı Lagarde’ı şahin buldu. Lagarde net varlık alımlarını yılın 3. çeyreğinde sonlandırmayı planladıklarını ve varlık alımları sona erdikten sonra kademeli olarak faiz artırımı geleceği sinyalini verdi. ECB sonrası ilk faiz artışını eylül ayında yapılacağı fiyatlandı. Ancak Rusya-Ukrayna savaşının uzaması ve etkilerinin genişlemesi, bu beklentileri ortadan kaldırabilir.