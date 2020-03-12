Piyasalarda tarihi hareketler!

12 Mart 2020

Dünya Online

Dünya borsalarının neredeyse tamamına yakında yaşanan satış dalgası Borsa İstanbul'da da etkisini gösteriyor. Borsa İstanbul BIST 100 Endeksi'nden işlemler yüzde 8'i geçen değer kaybıyla gerçekleştiriliyor.

Saat 16:38 itibarıyla BIST 100 Endeksi, yüzde 8 düşüşle 92.900 puan seviyelerinde bulunuyor. Endeksteki düşüş 8100 puan.

Güne 6,21'den başlayan dolar/TL, 6,27 seviyesine geldi. Euro/TL ise 7,03 seviyelerinde...

ABD'de devre kesiciler çalıştı

ABD borsasında açılışın ardından düşüş yüzde 7'ye ulaşarak bugün de borsalarda işlemlerin 15 dakika durmasına neden oldu.

Altın, 1.500 doların altına indi

Altın da yüzde 8 kayıpla Fed kararı öncesi seviyenin altına geriledi. Nisan vadeli altın kontratları yüzde 3.5 düşerek New York saati ile 09:48'de ons başına 1,585.40 dolara geriledi.

Avrupa'da tarihin en sert günlük düşüşü

Stoxx Europe 600 Endeksi, Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB) politika toplantısının ardından yüzde 10 ile tarihinin en sert günlük düşüşünü yaşıyor.

ABD'nin Avrupa'dan yapılan seyahatleri bir ay süreyle askıya alması nedeniyle halihazırda geri çekilen yatırımcılar, AMB'nin koronavirüs karşısındaki politika önlemlerini yeterli bulmayarak satışları hızlandırdı.

ECB'nin hamleleri piyasalardaki tansiyonu düşürmedi

Fed ve İngiltere Merkez Bankası'nın faiz indirim kararının ardından gözlerin çevrildiği Avrupa Merkez Bankası'ndan benzer bir karar gelmedi. Faizleri değiştirmeyen ECB, piyasalara likidite sağlayacak adımlar atmayı tercih etti. Bankaların nakit akışına destek olacak olan LTRO ihaleleri ve 120 milyar euroluk varlık alımı ile ECB, zor durumdaki finansal sisteme nakit akışı sağlayacağı mesajlarını verdi. Bu hamleler bile sert satışların yaşandığı Avrupa borsalarında tansiyonu düşürmeye yetmedi. Saat 16:15 itibarıyla Almanya'da DAX yüzde 7,5, İngiltere'de FTSE yüzde 7; Fransa'da CAC yüzde 8 civarı ekside seyrediyor.

Piyasalarda ‘korku’ tırmanıyor

ABD vadeliler devre kesti

Koronavirüs, dünya borsalarını kasıp kavuruyor. Yönünü aşağıya çeviren hisse senetlerinde, çok geniş fiyat aralıklarındaki dalgalanmalar devam ediyor. ABD borsaları, günü yine yüzde 5'e yakın kayıplarla kapattı. ABD borsalarına paralel bir seyir izleyen Asya'da da benzer kayıplar yaşanıyor. ABD vadelilerde yüzde 5'i aşan düşüşler sonrası sabah saatlerinde devre kesici uygulandı.

Petrol yeniden 33 dolara geriledi

Petrol fiyatları, hafta başındaki yüzde 30'luk kaybın ardından 38 doları aşan düzeltme hareketini sonlandırdı. İki gündür değer kaybeden petrol, bu sabah saatlerinde 33 dolar civarında. Spot altının onsu ise 1625 doların biraz üzerinde.

WHO'nun 'pandemi' açıklaması kayıpları artırdı

Koronavirüse ilişkin gelişmelere dün gece Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı 'pandemi' açıklaması da eklendi. Birçok ülke salgın ile ilgili yeni tedbirler açıklarken, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, koronavirüsü "pandemi" yani küresel salgın olarak ilan edildiğini bildirdi. Bu açıklamanın ardından global piyasalardaki kayıplar hız kazandı.