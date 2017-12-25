Piyasalarda tatil havası

25 Aralık 2017

ABD'de bugün, Avrupa'nın birçok ülkesinde ise bugün ve yarının Noel tatili olması dolayısıyla piyasalar kapalı olacak.

Analistler, açık olan Asya piyasalarında yeni haftaya sakin bir başlangıç yapıldığını belirterek, hafta boyunca yatırımcıların tatil havasında olacağını, bu nedenle açık olan piyasalarda da yatay bir seyir izlenebileceğini kaydetti.

ABD'de vergi reformuna ilişkin belirsizliğin ortadan kalkması ve Almanya'da hükümet kurma çalışmalarının ocak ayına bırakılması nedeniyle hafta boyunca piyasalarda iç dinamiklerin öne çıkabileceğini belirten analistler, yurt içinde ise BIST 100 endeksinin teknik açıdan yükseliş eğilimini devam ettirmesinin beklenebileceğini bildirdi.

BIST 100 endeksi, geçen haftanın son işlem gününde 112.000 puanın üzerini test etmesine karşın öğleden sonra etkisini artıran kar satışlarıyla kazançlarını geri vererek günü yüzde 0,16 azalışla 111.099 puandan tamamladı. Analistler, teknik açıdan endeksin 110.000 puanın üzerinde kaldığı sürece yükseliş isteğinin devam edeceğini kaydetti.

Yılın son haftasının ilk işlem gününde, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 değer kazanırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 düşüş kaydetti.