Piyasalarda temkinli seyir: Borsa düşüşle açıldı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın ikinci işlem gününe düşüşle başladı. Açılışta endeks, önceki kapanışa göre 24,42 puan azalarak yüzde 0,26 değer kaybıyla 9.369,37 puana indi.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,32 düşüşle 9.393,79 puandan tamamlamıştı. Bugünkü açılışta da benzer bir görünüm devam etti.

Sektör endeksleri incelendiğinde, bankacılık endeksi yüzde 0,27, holding endeksi ise yüzde 0,11 oranında düşüş kaydetti. Sektörler arasında en çok kazandıran yüzde 0,57 ile finansal kiralama faktoring olurken, en fazla kaybettiren sektör ise yüzde 1,60 ile inşaat oldu.

Küresel piyasalarda ise risk algısı yeniden yükselişte. ABD ile Çin arasında devam eden tarife gerilimine dair yeni gelişmeler, son dönemde toparlanma eğiliminde olan piyasalarda baskıyı artırıyor. Bu gelişmelerin etkisiyle yatırımcılar temkinli hareket ederken, gözler bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın yapacağı konuşmaya çevrildi.

Analistler, yurt içinde bugün açıklanacak konut satış istatistiklerinin, yurt dışında ise Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları, Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de sanayi üretimi verilerinin piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını belirtti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.300 ve 9.200 seviyeleri destek, 9.400 ve 9.500 puan seviyeleri ise direnç olarak izleniyor.