Piyasalarda tepki alımları bekleniyor

11 Ekim 2019

Dünya ONLİNE



Jeopolitik gelişmeler ile sert satış baskısı altında kalan yurtiçi piyaslada bugün tepki alımları bekleniyor. Global taraftaki iyimserlik de bu beklentiyi destekliyor.

Dün 5.8990 seviyesine kadar yükselerek haziran ayından bu yana en yüksek seviyeyi gören dolar/TL kurunda bu sabah ilk işlemler 5,83 seviyesinden gerçekleşti.



Piyasalarda işlemlerin yoğunlaşmasıyla birlikte saat 10:25 itibariyle, dolar 5,8460 liradan; Euro 6,4365 liradan el değiştiriyor.

Ons altın bu sabah 1495 dolar civarında fiyatlanırken 18 aydır devam eden ticaret görüşmelerine ilişkin gelişmeler sebebiyle kar realizasyonu hamleleri gözlemleniyor. Petrol fiyatları ise bugün tekrar 60 doların üzerine tırmandı.

Dün 5,90'ı test eden Dolar/TL'de öğleden sonra yaşanan satışlarla 5,8150 seviyesi görülürken kapanış 5,8367'den gerçekleşmişti.

Dolarda 5,76 ve 5,97 seviyelerine dikkat!

Piyasa uzmanları, kurda 5,7680 ana destek üzerinde kalındığı sürece geri çekilmelerin sınırlı kalabileceğini ve alım iştahının 5,9760 seviyelerinin ise direnç seviyeleri olarak değerlendiriyor.



Borsa artıda başladı

BIST100 Endeksi güne yükselişle başladı. Açılış 451,32 puan artışla 99.231,71 puandan gerçekleşti.

Tahvil piyasasında faizler yükselişte

Yurtiçi tahvil piyasasında jeopolitik gelişmelerin etkisiyle 2 yıllık gösterge kağıdın faizi günlük bazda 83 baz puanlık yükselişle yüzde 14,83 seviyesine ve 5 yıllık gösterge kağıdın faizi ise günlük bazda 31 baz puanlık yükselişle yüzde 14,91 seviyesine yükseldi.



10 yıllık gösterge kağıdın faizi ise günlük bazda 64 baz puanlık yükselişle yüzde 14,63 seviyesine yükseldi.

Piyasaların gündeminde ne var?

Yurt içi piyasalarda, Fırat'ın doğusuna yönelik Barış Pınarı Harekatı ve bu harekata yönelik tepkiler yakından izleniyor.

Küresel piyasalarda ise Trump-Liu görüşmesine odaklanmış durumda. Tarafların görüşmelerde ilerleme kaydedebileceğine yönelik ümitler uyandırmasının etkisiyle piyasalarda alıcılı seyir bekleniyor.