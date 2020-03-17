Piyasalarda virüs paniği sürüyor

17 Mart 2020

Dünya Online

Koronavirüsün küresel piyasalarda oluşturduğu panik havası devam ediyor. Dünyanın her yerinden hisse senetlerinde rekor düşüş haberleri geliyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın "ABD ekonomisi resesyona doğru gidiyor olabilir" ifadeleri sonrası satışlar daha da hızlandı. ABD borsalarında defalarca devre kesicilerin uygulandığı S&P, Dow Jones ve Nasdaq endekslerin kayıplar yüzde 10'ların üzerine çıktı.

Borsa artıda başladı eksiye döndü

Yurt içi piyasalar da tamamen koronavirüs gelişmeleri odağında fiyatlanıyor. Dün, günü yüzde 8'in üzerinde değer kaybıyla tamamlayan Borsa İstanbul BIST 100 Endeksi, bugünkü işlemlere yüzde 1,18 artıda 88 bin 923 puandan başladı. Açılışın ardından gelen satışlarla BIST 100 endeksi yeniden yüzde 1'in üzerinde negatife döndü. Saat 10:42'de endeks yüzde 1,43 kayıpla 86 bin 630 puandan işlem görüyordu.

Dolar/TL 6,43'ü gördü

BDolar/TL kuru ise 6,43 seviyelerine kadar yükselirken; saat 10:42 itibarıyla 6,4295'ten el değiştiriyor. Aynı dakikalarda euro/TL 7,1605 seviyelerinde.

Altında düşüş sürüyor, petrolde tepki yükselişi

Sadece hisse senetleri piyasaları değil altın ve petrol başta olmak üzere emtia fiyatlarında da fiyatlar yönünü aşağıya çevirmiş durumda. Spot altının onsu 1465 dolara kadar çekilmiş ve 27 Kasım 2019'dan bu yana en düşük seviyeleri görmüştü. Dün 30 doların altını gören petrolde yaşanan sert düşüşün ardından dünkü fiyatlara tepki hareketleri yaşanıyor. Tekrar 30 doların üzerine tırmanan brent petrolün varili saat 09:50 itibarıyla 30,65 dolardan işlem görüyor.

Dow Jones'ta 'Kara Pazartesi'den sonra en kötü kapanış

ABD kapanışında, Dow Jones endeksi yaklaşık 3000 puan değer kaybetti ve yüzde 12,94 azalışla 20.186,48 puana geriledi. Endeks, söz konusu düşüşle 1987'de yaşanan "kara pazartesi"nden bu yana kaydedilen en büyük kaybını yaşadı. S&P 500 endeksi yüzde 11,57 kayıpla 2.397,38 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 12,32 azalışla 6.904,59 puana düştü.

Trump'ın 'resesyon' açıklamaları sonrası düşüşler hızlandı

New York borsası, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye ilişkin açıklamalarının ardından haftanın ilk işlem gününü sert düşüşle tamamladı.

Endekslerdeki sert düşüşte, ABD Başkanı Trump'ın Kovid-19 ile mücadele görev gücüyle birlikte düzenlediği toplantıda yaptığı açıklamalar etkili oldu.

Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının tamamen kontrol altına alınmasının temmuz ya da ağustosu bulabileceğini söyledi. Ayrıca, Trump, ABD ekonomisinin resesyona doğru gidiyor olabileceğini dile getirdi.