Piyasalarda virüs tehdidi sürüyor, dolar 6,15'i aştı

24 Şubat 2020

Çin'de koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 594'e ulaştı. Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte salgın nedeniyle 150 kişi hayatını kaybetti, 409 yeni vaka tespit edildi. Çin'de salgın nedeniyle ölümler devam ederken, İtalya, Güney Kore ve İran başta olmak üzere başka ülkelerdeki vaka sayılarındaki artış endişelerin artmasına neden oluyor.

Küresel piyasalar, Asya borsalarındaki eksiler ile güne ve haftaya başlarken; Güney Kore'de vakaların ciddi bir artış göstermesinin etkisiyle Güney Kore borsalarında yüzde 4 civarında sert kayıplar yaşanıyor.

Dolar 6,15 liranın üzerini gördü

Yurt içinde ise dolar/TL yeni haftaya yükselişle başladı. Geçen haftayı 6,10 seviyelerinin hemen altında kapanan kur, bugün yukarı yönlü hareketi sürdürdü ve 6.15'in üzerine çıktı.Kur saat 12:05 itibarıyla 6,1502 liradan işlem görüyordu.

Dolar endeksi ise analistlerin önemli direnç olarak nitelendirdiği 100 seviyesinde etkisini artıran kar satışları ile yüzde 0,5 değer kaybederek 99,3'ten kapanması sonrası bugün tekrar 99,6 seviyesine çıktı.

Borsa sert düşüşle açıldı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 1,58 azalarak 114.984,40 puana geriledi. Açılış sonrası artan satışlar sonrasında endekste kayıplar yüzde 2'yi geçti. Saat 13:15 itibarıyla 114 bin 264 puandaki endeks dün göre yüzde 2,20 ekside.

Geçen haftanın son işlem gününde, analistlerin destek olarak nitelendirdiği 114.500 seviyesinden gelen alımlarla yükselişe geçen BIST 100 endeksi, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,03 artışla 116.829,39 puandan tamamlamıştı.

Analistler, Suriye'ye ilişkin gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, koronavirüs salgını haberlerinin de küresel risk iştahı üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.

Altın 1700 dolara koşuyor

Azalan küresel risk iştahı ile ABD'nin 30 yıl vadeli tahvil faizi, yüzde 1,89 ile tüm zamanların en düşük seviyesine geriledi. Altının ons fiyatı 1.679,7 dolar ile 7 yılın zirvesini görürken, Brent petrolün varil fiyatı yeni haftanın açılışında yüzde 2,3 azalışla 56,5 dolara düştü.

Virüs tehdidi Avrupa'ya sıçradı

Avrupa tarafında, İtalya'da koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 3'e yükselmesi ve son verilere göre salgının toplam 152 kişiyi etkilemesi sonrası ülkede Venedik Karnavalı ile Lombaridya ve Veneto bölgelerindeki spor etkinlikleri iptal edildi. Komşu ülkeler, İtalya sınırına ilişkin güvenlikleri artırırken, piyasalardaki risk algısı yükselmeye devam etti.

Fitch büyüme beklentisini artırdı

Cuma günü piyasalar kapandıktan sonra açıklanan değerlendirmeye göre, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin "BB-" seviyesindeki kredi notunu ve "durağan" görünümünü teyit etti. Değerlendirmede, Türkiye'nin 2020 yılı büyüme beklentisinin yukarı yönlü revize edilerek yüzde 3,1'den yüzde 3,9'a yükseltilmesi dikkati çekti.