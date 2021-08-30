Piyasalarda yatay görünüm

Yurt içi piyasalar, bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısııyla kapalı.

Yurt içi piyasaların kapalı olmasına karşın yurt dışı döviz işlemlerinde dolar/TL'de, 8,35'in hemen üzerinde yatay bir seyir izliyor. Euro/TL ise benzer sakinlikle 9,86'dan işlem görüyor.

Piyasaların merakla beklediği Fed Başkanı Powell'ın Jackson Hole konuşması herhangi bir sürpriz çıkarmadı. Başkan Powell, piyasalardaki fiyatlamaların içerisinde olan Fed'in bu yıl aylık tahvil alımlarını azaltmaya başlayabileceğini, ancak bundan sonra faiz oranlarını yükseltmek için acele etmeyeceğini söyledi.

Asya borsaları, ABD borsalarında yaşanan cuma günkü kazanımları ve Powell'ın açıklamaları sonrası haftaya sınırlı da olsa yükselişlerle başladı. Japon Nikkei yüzde 0,40, Çin Shangai Borsası ve Güney Kore KOSPI yüzde 0,20'ler civarında artıda.

Powell'ın faiz artışının daha sonra olacağını açıklamasıyla birlikte hızla 1.800 doları yukarı yönlü kıran spot altının ons fiyatları 1.8210 dolara kadar tırmanmıştı. Spot altının onsu bu sabah 1.816 dolar ile geçen haftanın kapanış seviyelerinde.

Geçen hafta yeniden yükselişe geçen ve 64 dolardan 70 doların üzerine tırmanan brent petrolün varil fiyatı bugün 71 dolar düzeyinde yatayda.

GÜNÜN AJANDASI

15:00 Almanya TÜFE, öncü Ağustos

17:00 ABD bekleyen konut satışları Temmuz